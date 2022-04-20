رئيس فرنسا: من الأفضل أن نقاتل ليبقى مبابي في باريس

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - إيمانويل ماكرون

يبدو أن مصير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لن يكون صراعا بين الأندية فقط بل صراع بين الدول.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتحدث إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا علنا في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية قائلا: "لسوء الحظ لا يمكنني التحدث عن انتقال مبابي إلى مارسيليا".

وأضاف ضاحكا "إن كان على استعداد للانضمام للنادي كنت سأقاتل لتحقيق ذلك، ولكنه قال ليس بهذه السرعة".

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وأتم ماكرون حديثه "لذلك من الأفضل أن نقاتل من أجل بقائه في الدوري الفرنسي لأنه مازال لاعبا رائعا".

ويعد الرئيس الفرنسي ماكرون من مشجعي مارسيليا الغريم التقليدي لسسان جيرمان.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده حتى الآن.

وربطت التقارير الصحفية اللاعب الفرنسي بالانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مجانا.

وذكرت التقارير أن سان جيرمان عرض على مبابي الحصول على 90 مليون يورو سنويا لكن اللاعب الفرنسي لم يوافق عليه حتى الآن.

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