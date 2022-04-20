تشكيل الدوري - خالد قمر يقود الجونة.. ومروان حمدي أساسي مع سموحة
الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:58
كتب : FilGoal
يقود خالد قمر هجوم الجونة ومروان حمدي هجوم سموحة في المواجهة التي تجمع الفريقين بالجولة 15 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على ملعب خالد بشارة معقل الجونة.
وجاء تشكيل الجونة:
حراسة المرمى: إسلام طارق
الدفاع: عمرو سعداوي – عمرو طارق – محمد نجيب – محمود الجزار
الوسط: إسلام محارب – نور السيد – محمد رزق
الهجوم: محمود الشبراوي – خالد قمر – إسلام عبد النعيم
وجاء تشكيل سموحة:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: شريف رضا – أحمد عبد الحكم – أحمد رمضان بيكهام – خالد عبد الفتاح
الوسط: محمود متولي "كناريا" – محمود حليمو – محمد عبد العاطي
الهجوم: حسين فيصل – مروان حمدي – صديق أوجولا
ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.
فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.
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