انتهت كأس إيطاليا - يوفنتوس (2) (0) فيورنتينا.. إلى النهائي

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

الفائز من مباراة اليوم سيواجه إنتر ميلان في النهائي يوم 11 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو.

مباراة الذهاب انتهت بفوز يوفنتوس بهدف دون رد على ملعب أرتميو فرانكي.

أخبار متعلقة
تشكيل كأس إيطاليا - دانيلو في وسط يوفنتوس.. وكابرال يقود هجوم فيورنتينا كأس إيطاليا - إنتر يقهر ميلان بالثلاثة ويحجز بطاقته للنهائي لأول مرة منذ 11 عاما مؤتمر إنزاجي قبل مواجهة ميلان: يجب فصل كأس إيطاليا عن الدوري.. ونحن نلعب على كليهما تشكيل كأس إيطاليا - ثنائي أرجنتيني يقود هجوم إنتر.. وجيرو أساسي مع ميلان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+5: جووووووول دانيلو والثاني

ق 78: رأسية من كابرال تمر بجوار القائم.

ق 50: رأسية من مارتينيز كوراتا يبعدها بيرين ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: عرضية من الجهة اليسرى والتحام بين الحارس وفلاهوفيتش لتصل إلى بيرنارديكسي الذي سدد على الطائر كرة قوية سكنت الشباك.

ق 29: فلاهوفيتش يهدر انفرادا بغرابة شديدة أمام الحارس

ق 13: تسديدة من فلاهوفيتش من داخل المنطقة يتصدى لها دراجوفسكي

بداية اللقاء

يوفنتوس فيورنتينا كأس إيطاليا
نرشح لكم
كأس إيطاليا - دربي في النهائي.. يوفنتوس يتفوق على فيورنتينا ويضرب موعدا مع إنتر مانشيني: لا تتوقعوا تغييرات جذرية.. وإنسيني وإيموبيلي لم يعتزلا بعد تشكيل كأس إيطاليا - دانيلو في وسط يوفنتوس.. وكابرال يقود هجوم فيورنتينا كالتشيو ميركاتو: الهلال السعودي يخطط للتعاقد مع بيلوتي إنزاجي: نأمل نحافظ على هذا الزخم.. ونريد إنهاء الدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة بيولي: هدف بن ناصر؟ هاندانوفيتش لم يعترض حتى.. ولدينا فرصة لحصد لقب الدوري الإيطالي كأس إيطاليا - إنتر يقهر ميلان بالثلاثة ويحجز بطاقته للنهائي لأول مرة منذ 11 عاما أسينسيو وسترلينج ونكونكو.. ثورة مرتقبة في ميلان الصيف المقبل
أخر الأخبار
ريال مدريد ينتصر على أوساسونا رغم إهدار بنزيمة لركلتي جزاء 3 دقيقة | الدوري الإسباني
ركلة جزاء تعيد الانتصارات لـ الجونة على حساب سموحة في الدوري 3 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: الأشياء الجيدة تحدث للأشخاص الجيدين.. انظروا لـ النني 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليلة بيرلو الأهرامات.. ماذا قدم النني في مباراة مميزة ضد تشيلسي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إيطاليا - دربي في النهائي.. يوفنتوس يتفوق على فيورنتينا ويضرب موعدا مع إنتر 29 دقيقة | الدوري الإيطالي
خطوة على اللقب.. باريس يفوز بثلاثية أمام أنجيه 30 دقيقة | الدوري الفرنسي
بأهداف الثلاثي الأعسر.. سيتي يفوز ويستعيد الصدارة بمساعدة أقدام برايتون 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مازال هناك ذخيرة في المدافع.. أرسنال يدمر تشيلسي برباعية بتألق النني 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022