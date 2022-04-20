انتهت الدوري الإسباني – أوساسونا (1) - (3) ريال مدريد.. انتصار الفريق الملكي

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أوساسونا وريال مدريد التي تقام اليوم الأربعاء في الجولة 33 من الدوري الإسباني في ملعب آل سادار.

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نهاية المباراة بانتصار ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+6: جووووووووول ثااالث لريال مدريد عن طريق لوكاس فاسكيز.

ق59: مررررررة اخرى بنزيمة يهدر ركلة الجزاء وحارس أوساسونا يتألق ويتصدى له.

ق58: ركلة جزاء جديدة لريال مدريد بعد إقاعة رودريجو.

ق52: يا رباااه، حارس أوساسونا يتصدى لركلة جزاء من بنزيمة.

ق51: ركلة جزاء لريال مدريد بعد لمس الكرة ليد مدافع أوساسونا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.

ق45: جوووووووووووووول ثاااااااااان لريال مدريد من ماركو أسينسيو بعد عرضية من كامافينجا إلى سيبايوس الذي سدد لكن ارتدت الكرة من الحارس ليتابعها أسينسيو في الشباك.

ق32: هدف ثاني لأوساسونا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق13: جووووووووووول التعاااااااااااااااادل سريعا جدا من أوساسونا عن طريق بوديمير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق12: جووووووووووووووول أووووووووول لريال مدريد عن طريق ألابا بعد متابعته عرضية من بنزيمة سددها وارتدت من الحارس وتابعها مجددا بتسديدة في الشباك.

انطلاق المباراة.

ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني
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