تشكيل كأس إيطاليا - دانيلو في وسط يوفنتوس.. وكابرال يقود هجوم فيورنتينا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

فيورنتينا - يوفنتوس - فيدريكو لا بينا

يبدأ ماتيا بيرين في حراسة مرمى يوفنتوس وتواجد البرازيلي دانيلو في خط وسط البيانكونيري في مواجهة فيورنتينا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويتواجد دوشان فلاهوفيتش في مواجهة فريقه السابق، بينما يقود البرازيلي أرتور كابرال هجوم الفيولا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز يوفنتوس بهدف دون مقابل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

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وجاء تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

الدفاع: ماتيا دي تشيلو – ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو

الوسط: دانيلو – أدريان رابيو – دينيس زكريا

الهجوم: فيدريكو بيرنارديسكي – دوشان فلاهوفيتش – ألفارو موراتا

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فيما جاء تشكيل فيورنتينا:

حراسة المرمى: دارجوفسكي

الدفاع: كريستيانو بيراجي – إيجور – مارتينيز كوارتا – لورينزو فينوتي

الوسط: ريكاردو سابونارا – لوكاس توريرا – ألفريد دونكان

الهجوم: نيكولاس جونزاليس – أرتور كابرال – جوناثان إيكوني

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الفائز من مباراة اليوم سيواجه إنتر في النهائي يوم 11 مايو المقبل.

وكان إنتر قد فاز بثلاثة أهداف دون رد.

يوفنتوس فيورنتينا كأس إيطاليا
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