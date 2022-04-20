تريزيجيه لاعب شهر مارس في إسطنبول باشاكشهير

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

محمود حسن "تريزيجيه"

حصل محمود حسن "تريزيجيه" جناح إسطنبول باشاكشهير، على جائزة لاعب شهر مارس في الفريق.

تريزيجيه

النادي : إسطنبول باشاك شهير

إسطنبول باشاك شهير

وحصد نجم منتخب مصر الجائزة بالتصويت الجماهيري عبر موقع النادي الرسمي.

ولعب صاحب الـ 27 عاما 6 مباريات مع فريقه في شهر مارس.

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وخلالهم، سجل هدفين وصنع هدفا.

وإجمالا، لعب تريزيجيه هذا الموسم 8 مباريات مع فريقه سجل فيهم 5 أهداف.

ويلعب تريزيجيه معارا من أستون فيلا الإنجليزي.

وكان تريزيجيه قد حصد لقب شهر فبراير كذلك.

إسطنبول باشاكشهير تريزيجيه
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