تريزيجيه لاعب شهر مارس في إسطنبول باشاكشهير
الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 19:59
كتب : FilGoal
حصل محمود حسن "تريزيجيه" جناح إسطنبول باشاكشهير، على جائزة لاعب شهر مارس في الفريق.
تريزيجيه
النادي : إسطنبول باشاك شهير
وحصد نجم منتخب مصر الجائزة بالتصويت الجماهيري عبر موقع النادي الرسمي.
ولعب صاحب الـ 27 عاما 6 مباريات مع فريقه في شهر مارس.
وخلالهم، سجل هدفين وصنع هدفا.
وإجمالا، لعب تريزيجيه هذا الموسم 8 مباريات مع فريقه سجل فيهم 5 أهداف.
ويلعب تريزيجيه معارا من أستون فيلا الإنجليزي.
وكان تريزيجيه قد حصد لقب شهر فبراير كذلك.
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