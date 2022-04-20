تشكيل ريال مدريد – سيبايوس أساسي لأول مرة مع أنشيلوتي أمام أوساسونا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يبدأ داني سيبايوس كأساسي مع ريال مدريد في وسط الملعب أمام أوساسونا.

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد شهد البدء بـ كريم بنزيمة في الهجوم، فيما يتواجد ناتشو فيرنانديز في الدفاع.

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ويبدأ داني سيبايوس كأساسي في وسط الملعب، بجانب إدواردو كامافينجا، وفيدي فالفيردي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز.

الوسط: فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – إدواردو كامافينجا.

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو.

الدوري الإسباني أوساسونا ريال مدريد
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