فيريرا يقرر إراحة لاعبي الزمالك لمدة 48 ساعة

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

يأتي هذا بعد فوز الزمالك على مضيفه الاتحاد في ملعب برج العرب بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت القادم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم الخميس 28 أبريل الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وذلك ضمن منافسات الجولة 16 لمسابقة الدوري المصري.

في لقاء الاتحاد، سجل أحمد سيد "زيزو" الهدف الأول في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بتسديدة قوية.

وجاء الهدف الثاني من رأسية من محمد عبد الغني بعد عرضية من زيزو من ركلة ركنية في الدقيقة 83.

وشهد اللقاء طرد مباشر لسعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد بعد تدخله بقوة على قدم زيزو في الدقيقة 43.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 35 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.