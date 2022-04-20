فيريرا يقرر إراحة لاعبي الزمالك لمدة 48 ساعة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 19:27

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري والزمالك

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة.

يأتي هذا بعد فوز الزمالك على مضيفه الاتحاد في ملعب برج العرب بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم السبت القادم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

أخبار متعلقة
محمود علاء يغيب عن مواجهة المصري في الدوري مران الأهلي - معلول يواصل التأهيل.. وجلستين لـ بانون مع موسيماني والخطيب احتفاليتان في الزمالك بسبب ألقاب الدوري في الألعاب الجماعية محمد بسام: حصلت على وعد من طلائع الجيش بالرحيل.. وهذه حقيقة عروض الأهلي والزمالك

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم الخميس 28 أبريل الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وذلك ضمن منافسات الجولة 16 لمسابقة الدوري المصري.

في لقاء الاتحاد، سجل أحمد سيد "زيزو" الهدف الأول في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بتسديدة قوية.

وجاء الهدف الثاني من رأسية من محمد عبد الغني بعد عرضية من زيزو من ركلة ركنية في الدقيقة 83.

وشهد اللقاء طرد مباشر لسعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد بعد تدخله بقوة على قدم زيزو في الدقيقة 43.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 35 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - الجونة يحسم مصير رضا شحاتة اليوم.. والأقرب لخلافته حال الرحيل خبر في الجول - تامر مصطفى يتقدم باستقالته من تدريب مصر للمقاصة مباراة غيرت مسيرتي - أحمد مجدي.. مواجهة ضد المقاولون منعت رحيلي عن الأهلي محمد بسام: حصلت على وعد من طلائع الجيش بالرحيل.. وهذه حقيقة عروض الأهلي والزمالك احتفاليتان في الزمالك بسبب ألقاب الدوري في الألعاب الجماعية محمود علاء يغيب عن مواجهة المصري في الدوري شريف إكرامي: نحن لاعبون كرة ولسنا عبيدا.. الأهلي والزمالك يدفعون رواتب أكثر من بيراميدز مؤتمر النحاس: الاتحاد به نقص وخاصة في الهجوم.. ولاعب الكرة بدون روح لا قيمة له
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال في ضيافة تشيلسي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رفض طلب ليفربول بتأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي ضد برايتون 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس إيطاليا - دانيلو في وسط يوفنتوس.. وكابرال يقود هجوم فيورنتينا 24 دقيقة | الدوري الإيطالي
"للحديث عن العلاقة الأخوية".. اتصال هاتفي بين رئيس الرجاء والخطيب 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين ومحرز أساسيان ضد برايتون 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل دربي لندن - النني أساسي مع أرسنال.. ولوكاكو يعود لقيادة تشيلسي 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن عودة صلاح للتهديف واكتساح ليفربول ليونايتد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022