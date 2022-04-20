الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 15:28

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الهلال بالفوز على الاتحاد في الدوري السعودي

سيطر الهلال السعودي على التشكيلة المثالية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتواجد بالتشكيلة المثالية 6 لاعبين من الهلال أول المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعدما حافظ على صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

كما تواجد ثلاث لاعبين من شباب الأهلي دبي الإماراتي الذي حقق فوزا كبيرا على حساب الغرافي القطري بنتيجة 8-2.

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وجاء التشكيل المثالي للجولة الرابعة بحسب حساب دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمي: صلاح زكريا (الدحيل)

خط الدفاع: محمد البريك (الهلال)، محمد الدميري (الوحدات)، علي البليهي (الهلال)، ياسر الشهراني (الهلال)

الوسط: سلمان الفرج (الهلال)، غانييف (شباب الأهلي دبي)، كارتابيا (شباب الأهلي دبي)، سالم الدوسري (الهلال)

الهجوم: توماس أولسن (شباب الأهلي دبي)، أوديون إيجالو (الهلال).

دوري أبطال آسيا الهلال
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