روبياليس يتحدث عن.. كسر شقيقته لركبته.. ولا أستبعد أن يزرعوا مخدرات في سيارتي

رد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني على التسريبات التي سربت لأحاديث بينه وبين جيرارد بيكيه لاعب برشلونة ومالك شركة كوزموس حول حصولهم على عمولات من وراء إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وكشفت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية عن تسجيل صوتي يدين بيكيه وروبياليس رئيس الاتحاد الإسباني بالضغط على السلطات في المملكة العربية السعودية لدفع مبلغ 24 مليون يورو لاستضافة كأس السوبر الإسباني في أرضها.

وأفادت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني وضع بندين يجبران السعودية على دفع عمولة النجاح بقيمة 4 ملايين يورو لشركة بيكيه "كوزموس"، وفي حال لم يتم دفعها فسيتم إيقاف لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وكانت الصحيفة قد أوضحت أن بيكيه تفاوض مع رئيس الاتحاد الإسباني للحصول على 6 ملايين يورو من الاتفاق الذي حصل بين روبياليس والسعودية للعب كأس السوبر على أراضيها.

وأشارت إلى أن التسريب الصوتي لروبياليس يعود ليوم 15 سبتمبر 2019، وجاء كالآتي: "جيري [جيرارد بيكيه] مبروك، أنا لا أشير إلى مباراة الأمس الرائعة أو هدفك [ضد فالنسيا]، الساعة تجاوزت الـ12 تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، شكرا كل شيء. أنا هنا من أجل كل ما تحتاجه".

وعقد روبياليس مؤتمرا صحفيا للرد على التسريبات وجاء كالآتي

"لدي شقيقة تكبرني بعام ونصف، في صغرنا سقطت على ساقي وكسرت ركبتي، عندما ذهبنا للطبيب أخبر والدي أنني سأكون أي شيء في العالم إلا لاعب كرة قدم. ولذا أنا مقاتل".

"أنا غاضب جدا من الأكاذيب التي يتم الكشف عنها والتي سرقت من هاتفي، لكن كان من الأولوية أن نتحدث مع السعودية أولا قبل الحديث ببعض الحرية للرد على الموضوع لان تلك العقود يجب أن تتحلى بالسرية".

"العقود التي تم الكشف عنها قديمة والآن أصبح هناك عقود جديدة لمدة 10 سنوات وخلالها ستدفع السعودية تدفع 40 مليون يورو ومن شأن ذلك إنقاذ بعض الأندية المتواضعة التي ستحصل على نصف المبالغ".

"ليس هناك تضارب مصالح لأن ليس هناك علاقة اقتصادية مع كوزموس (شركة بيكيه). عندما نبرم اتفاقًا مذهلًا على المستوى المادي، فكل ما أخشاه أن يزرعون كوكايين في السيارة، أشعر بالخوف. أعتبرني شخصًا شجاعًا، كنت أعرف أنني سأتعرض للهجوم بواسطة أشخاص أقوياء، لكني لم أعتقد أبدًا أنهم سيستخرجون معلومات من هاتفي".

"وسائل الإعلام تقول إن العملية قانونية إذا فإن الجميع يتفق على ذلك، على الجانب الأخلاقي فإن الأمر بعيد جدا عن تضارب المصالح ولدينا مسؤولين عن تلك الامور أخبرونا عن العلاقة بين السعودية وشركة كوزموس وأخبرونا بأنه لا يوجد تعارض في ذلك، ولكن كيف نتحدث عن العامل الأخلاقي في ظل تسريب المعلومات من هاتفي، ذلك الهاتف كان يحتوي على صور ومحادثات مع بناتي".

"إسبانيا من بين أهم 15 دولة في السوق السعودي، ربما هناك مئات المشاريع التجارية الإسبانية في السعودية، إذا كان المستثمرون يفعلون ذلك فلماذا لا تستطيع كرة القدم؟".

"لقد حصلنا على الكثير من المال واليوم الأندية في الدرجة الثالثة والثانية ونوادي كرة القدم النسائية يحصلون على أموال أكثر لا يوجد اتحاد كرة قدم آخر يفعل ذلك".

"العقد الذي ظهر بشأن عرض قطر كان كاذبا، لقد حصلنا على عرض ولكنه لم يكن كاملا".

"العلاقة الاقتصادية كانت بين كوزموس والسعودية ونحن نحصل على 40 مليون يورو للاتحاد ولكن لم أحصل أنا أو نائب رئيس الاتحاد على أي شيء، في النهاية حصلنا على 40 بينما حصل الاتحاد الإيطالي على 7 فقط، ولكن الاتحاد الإسباني لم يدفع أي شيء أبدا لشركة كوزموس".

"أتمنى أن يكون هناك المزيد من لاعبي كرة القدم مثل بيكيه متعلمين وأن يرغبوا في أن يصبحوا رواد أعمال أو يفعلون شيئا مختلفا عن كونهم فقط لاعبي كرة قدم".

"تم إنشاء دوري سعودي للنساء بفضل الاتحاد الإسباني ونحن فخورون بذلك مع هذا العقد المذهل نجحنا أيضا في بإدخال المرأة للملاعب بكل حرية وتساوي، ولم يكن هناك للمرأة دورة مياه في الملاعب السعودية ولكن بعد تدخلنا أصبحت المرأة تتابع وتجلس بكل أريحية في الملعب".

"لم نكن نستطيع الوصول لبعض المناطق لذلك كان وجود طرف ثالث مهم لكن نحن من نتخذ القرار الناهئي، وأنا لا أحصل على أي عمولات سواء قانونية أو غير قانونية".