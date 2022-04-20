طائرة - الأهلي يمدد تعاقده مع أحمد سعيد

أعلن نادي الأهلي في بيان رسمي تمديد تعاقده مع أحمد سعيد لاعب الفريق الأول بالكرة الطائرة لمدة أربع مواسم مقبلة.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن اللاعب قد وقع على عقد جديد يمتد حتى 2026.

وقال خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي في تصريح لموقع النادي: "تمديد عقد أحمد سعيد يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة بالحفاظ على العناصر الأساسية للمنافسى على تحقيق جميع البطولات".

وتابع "مستمرون في توفير كافة طلبات الجهاز الفني للكرة الطائرة من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب، وخاصة أن أحمد سعيد أحد العناصر الأساسية ومن أصحاب الخبرات".

واتم "اللاعب وافق على تمديد تعاقده بدون شروط باعتباره أحد كبار اللاعبين في الفريق".

وحصل الأهلي على المركز الثالث في الموسم المنقضي من الدوري المصري بعد الخسارة من الزمالك في دور قبل النهائي.