لاستكمال علاجه.. بيليه يعود للمستشفى

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

بيليه

دخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى مستشفى ألبرت إينشتاين مرة جديدة وذلك لاستكمال عملية علاجه من سرطان القولون الذي أصيب به خلال شهر أغسطس الماضي.

وأعلنت المستشفى في بيان رسمي إن حالة بيليه مستقرة وسيعود لمنزله خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات العلاجية.

وخضع بيليه في شهر سبتمبر الماضي لعملية جراحية لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية مكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

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واكتشف الورم في 31 أغسطس الماضي أثناء إجراء اختبارات روتينية.

ومن المقرر أن يستمر الأسطورة البرازيلية في الخضوع للعلاج الكيميائي.

بيليه هو الوحيد الفائز بلقب كأس العالم 3 مرات كلاعب في نسخ، 1958 و1962 و1970.

وهو واحد من 4 لاعبين سجلوا في 4 نسخ من كأس العالم عبر التاريخ.

بيليه
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