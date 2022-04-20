كالتشيو ميركاتو: الهلال السعودي يخطط للتعاقد مع بيلوتي

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

احتفال أندريا بيلوتي بهدفه في يوفنتوس

يخطط الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي أندريا بيلوتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويملك بيلوتي الذي ينتهي تعاقده مع تورينو بنهاية الموسم الجاري العديد من العروض الأوروبية بخلاف عرض الهلال.

ووضع حامل لقب دوري أبطال آسيا بحسب "كالتشيو ميركاتو" بيلوتي على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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ويسعى الهلال لاستغلال نهاية عقد بيلوتي بنهاية الموسم الحالي لتقديم راتب سنوي مغري لاقناع اللاعب بالانتقال لصفوفه.

وأوضحت التقارير أن بيلوتي يملك عروضا من أندية أرسنال ونيوكاسل وتورنتو الكندي وميلان الذي يرى في المهاجم الدولي أفضل بديل لخلافة زلاتان إبراهيموفيتش.

وتسمح لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيد 7 لاعبين أجانب بقائمة كل فريق على أن تزيد إلى 8 بداية من الموسم بعد المقبل.

وشارك بيلوتي مع تورينو خلال 247 مباراة وسجل وسجل 110 هدف وصنع 28 آخرين منذ انتقاله لصفوف الفريق قادما من باليرمو صيف 2015.

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