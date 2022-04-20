عامر حسين: الهجوم على إيهاب جلال زاد عن حده.. وسنضع تصورا جديدا لمواعيد الدوري

يرى عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري بأن الهجوم على إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد أصبح زائدا عن الحد في ظل مناداة الجميع بتعيين مدرب مصري للمنتخب في وقت سابق.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تولي إيهاب جلال مسؤولية تدريب منتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش الذي رحل عقب مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم.

وسيقود جلال منتخب مصر لأول مرة في شهر يونيو المقبل خلال مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال حسين في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "الهجوم على إيهاب جلال زائد عن الحد، مجموعة كبيرة من الناس تطالب دائما بوجود مدرب وطني لأن إنجازات منتخب مصر كانت مع المدربين الوطنيين دائما، لذلك لا يصح أن نبدأ في تقييم المدير الفني قبل أن يبدأ عمله بدلا من دعمه".

واستمر "لكي تقيم المدرب يجب أن تقيم حسب الظروف التي تولى فيه المسؤولية، على سبيل المثال لا يجب أن تقيم مدرب أنقذ فريقا من الهبوط على أنه لم يفز ببطولة ولكن تقييمه يجب أن يكون بالأداء وبتأثيره على الفريق لأن في العالم كله يكون هناك 3 فرق فقط من تنافس على الألقاب".

وأكمل "إيهاب جلال تمكن من صنع شكل مميز لمعظم الفرق التي تولى تدريبها وبالتالي فهو مطالب بصنع شكل مميز لمنتخب مصر لأن هذا ما يريده المشجعين الذين هاجموا هيكتور كوبر على الرغم من تأهله لكأس العالم لأنه لم يقدم شكل جيد في الملعب".

وتابع "الاتفاق مع إيهاب جلال كان على تولي مسؤولية تدريب بيراميدز في مباراتي مازيمبي فقط بسبب ضيق الوقت لأنه ناد يمثل مصر في إفريقيا ولم يجب أن نأخذ المدرب قبل المباراة بأربعة أيام فقط، لذلك ستنتهي مواجهة مازيمبي وسيبدأ إيهاب جلال مهمته مع منتخب مصر".

أضاف "مواعيد مؤجلات الدوري لم تتضح لنا حتى الآن بسبب موضوع استكمال كأس مصر القديم لأنه الآن أصبح لدينا نسختين من كأس مصر وفي التصور القديم للمواعيد لم تكن بطولة الكأس متواجدة، لذلك يجب أن نضع تصورا جديدا بعد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".