مباراة غيرت مسيرتي - أحمد مجدي.. مواجهة ضد المقاولون منعت رحيلي عن الأهلي

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

أحمد مجدي لاعب الزمالك والمصري السابق فضل اختيار أحداث ساهمت في تغيير مسيرته.

أحمد مجدي لـ FilGoal.com: "بعمر 14 عاما كنت أخوض مع ناشئي الأهلي مباراة ضد المقاولون العرب وكنت ألعب حينها على أحسن لاعب في مصر مواليد 1985".

وأضاف "لعبت معه (مان تو مان) وحصلت على مكافأة من محمد رمضان حينها وعلمت بذلك أنني إذا لم أكن قد لعبت تلك المباراة بشكل جيد كنت سأرحل عن النادي".

وأردف "تلك المباراة كانت ستغير حياتي وكانت نقطة انطلاق بالنسبة لي".

كما تذكر أيضا قائلا: "في بداية مسيرتي في الأهلي بعمر 11 عاما كنت ألعب لاعب وسط أيسر وكنت ألعب بشكل جيد وغيروا مركزي لقلب مدافع قبل السفر لخوض لدورة في فنلندا ولم أكن لعبت في ذلك المركز من قبل، لكن لم أسافر لظروف المرض في النهاية".

وواصل "حياتي منذ ذلك الحين تغيرت في جميع الفئات مع الأهلي ومنتخبات الشباب والناشئين والأولمبي حتى السفر إلى اليونان وهناك لعبت في مركز خط الوسط مرة أخرى".

وأتم "أيضا في اليونان جاء مدرب ألماني وحينها كنت أفُضل المراوغة في منتصف الملعب وطالبني أن ألعب من لمسة واحدة، الأمر كان صعبا جدا لكنه غير مسيرتي وأفادني كثيرا في مشواري".

أحمد مجدي بدأ مسيرته في فرق شباب الأهلي ومن ثم قضى عامين في اليونان بقميص بانينيوس وأترميتوس.

عاد إلى مصر من بوابة الزمالك في 2007 وقضى 3 مواسم وحصد مع الأبيض لقب كأس مصر عام 2008.

ثم انتقل إلى المصري وعاد للزمالك مرة أخرى، ولعب بعد ذلك مع وادي دجلة والأسيوطي والنجوم واختتم مسيرته بقميص وادي دجلة.