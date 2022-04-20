محمد بسام: حصلت على وعد من طلائع الجيش بالرحيل.. وهذه حقيقة عروض الأهلي والزمالك

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

محمد بسام - طلائع الجيش - الزمالك

شدد محمد بسام حارس طلائع الجيش على أنه لم يتلقى أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للانتقال إلى أحد الفريقين في الموسم المقبل.

محمد بسام

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وينتهي تعاقد بسام مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجانا لينتقل إليه في الموسم المقبل.

وقال بسام في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "اهتمام الأهلي والزمالك بي شيء يزيد من ثقتي وإصراري على تقديم أداء أفضل، ولكن الأهلي لم يتحدث معي خلال الفترة الماضية بأي شكل من الأشكال".

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واستمر "أسمع حديث الناس عن المفاوضات بيني وبين الزمالك ولكن لم يحدث أي حوار رسمي بيني وبين مسؤول من النادي ولكن هناك حديث من بعض الوكلاء فقط لا غير".

وتابع "أريد أن أوضح نقطة واحدة فقط وهي أن تركيزي حاليا منصب على طلائع الجيش فقط للخروج من المرحلة التي يعاني منها النادي حاليا والابتعاد عن مراكز الهبوط بشكل مريح".

وأضاف "طلائع الجيش له فضل كبير علي لأنني لعبت في صفوفه لمدة 15 عاما وأنا أحد القادة التاريخيين للنادي لذلك لا يجب أن أفكر في مصلحتي حاليا قبل الاطمئنان على النادي".

وأردف "المعيار الأساسي بالنسبة لي في النادي الذي سألعب بصفوفه هو أن تكون فرصة لعبي قريبة لأن حارس المرمى يحتاج دائما أن يتواجد في الملعب والمعيار الثاني بالطبع هي الماديات ولكنها ليست الأولوية مقارنة بفرصة المشاركة".

وأتم "حصلت على وعد من النادي بالرحيل بنهاية الموسم وسيكون الانفصال في النهاية بالتراضي لأن إدارة النادي تعرف بأنني أريد أن أبحث عن طموح جديد ولكن الاحترام سيظل متواجدا بيننا حتى للأبد".

وقاد بسام طلائع الجيش للتتويج بلقب كأس السوبر المصري في الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

وشارك بسام في فوز طلائع الجيش على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ 18 في المركز العاشر بفارق 7 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

محمد بسام طلائع الجيش
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