مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 إبريل.. ريال مدريد ودربي لندن

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 10:29

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد تشيلسي

تفتتح اليوم مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني بمواجهة أتليتكو مدريد وغرناطة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة 7:00 مساء عبر (Bein sports 1HD).

ويحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في تمام الساعة 9:30 مساء عبر (Bein sports 1 HD).

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي تشيلسي مع أرسنال في قمة مباريات اليوم والمؤجلة من الجولة الـ 25 في تمام الساعة 8:45 عبر (Bein sports 2 HD Premium).

أخبار متعلقة
مران الأهلي - معلول يواصل التأهيل.. وجلستين لـ بانون مع موسيماني والخطيب محمود علاء يغيب عن مواجهة المصري في الدوري إنزاجي: نأمل نحافظ على هذا الزخم.. ونريد إنهاء الدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة لابورتا يكشف تفاصيل أزمة تذاكر لقاء فرانكفورت

كما يلعب مانشستر سيتي مع برايتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports 1 HD premium).

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الأربعاء
نرشح لكم
إنزاجي: نأمل نحافظ على هذا الزخم.. ونريد إنهاء الدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة كلوب: هذه أفضل لحظة ضد مانشستر يونايتد.. وصلاح كان استثنائيا رانجنيك: الهدف المبكر أفسد خططنا.. وليفربول يسبقنا بـ 6 سنوات برونو: جماهير مانشستر لا تستحق ذلك.. وبعض الأشياء ستبقى في غرفة الملابس بيولي: هدف بن ناصر؟ هاندانوفيتش لم يعترض حتى.. ولدينا فرصة لحصد لقب الدوري الإيطالي الهزيمة الأكبر في آنفيلد ورقم يتحقق بعد 129 عاما.. أبرز أرقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 كأس إيطاليا - إنتر يقهر ميلان بالثلاثة ويحجز بطاقته للنهائي لأول مرة منذ 11 عاما
أخر الأخبار
ميسي في مواجهة نيمار.. أستراليا تستضيف سوبر كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل 2 دقيقة | أمريكا
مباراة غيرت مسيرتي - أحمد مجدي.. مواجهة ضد المقاولون منعت رحيلي عن الأهلي 7 دقيقة | الدوري المصري
محمد بسام: حصلت على وعد من طلائع الجيش بالرحيل.. وهذه حقيقة عروض الأهلي والزمالك 7 دقيقة | مصر
احتفاليتان في الزمالك بسبب ألقاب الدوري في الألعاب الجماعية 20 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 إبريل.. ريال مدريد ودربي لندن 44 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - معلول يواصل التأهيل.. وجلستين لـ بانون مع موسيماني والخطيب 8 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
محمود علاء يغيب عن مواجهة المصري في الدوري 9 ساعة | الدوري المصري
إنزاجي: نأمل نحافظ على هذا الزخم.. ونريد إنهاء الدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة 9 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني