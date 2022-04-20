مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 إبريل.. ريال مدريد ودربي لندن

تفتتح اليوم مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني بمواجهة أتليتكو مدريد وغرناطة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة 7:00 مساء عبر (Bein sports 1HD).

ويحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في تمام الساعة 9:30 مساء عبر (Bein sports 1 HD).

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي تشيلسي مع أرسنال في قمة مباريات اليوم والمؤجلة من الجولة الـ 25 في تمام الساعة 8:45 عبر (Bein sports 2 HD Premium).

كما يلعب مانشستر سيتي مع برايتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports 1 HD premium).

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا