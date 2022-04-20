محمود علاء يغيب عن مواجهة المصري في الدوري
الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 01:42
كتب : إبراهيم رمضان
يغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الجولة 16 من الدوري المصري.
محمود علاء
النادي : الزمالك
ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 28 أبريل الجاري.
ويأتي ذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما تحصل على إنذار في الدقيقة 29 أمام الاتحاد السكندري.
وحصل محمود علاء على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الاتحاد السكندري.
وكان علاء قد تحصل على بطاقة صفراء ضد سموحة في الجولة التاسعة ثم آخر أمام فاركو في الجولة 14.
وخاض علاء الموسم الجاري 13 مباراة في الدوري إذ غاب عن مباراتين فقط وصنع هدفا وحيدا.
بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 35 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.
فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.
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