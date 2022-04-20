إنزاجي: نأمل نحافظ على هذا الزخم.. ونريد إنهاء الدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 01:36

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي مدرب إنتر

يأمل سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان أن "يتمكن الفريق من الحفاظ على الزخم" عقب الفوز على ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

إنتر حجز بطاقة التأهل للنهائي للمرة الأولى منذ 11 عاما بالفوز 3-0 على ميلان في لقاء الإياب.

وقال إنزاجي لشبكة "ميدياست" الإيطالية: "اللاعبون كانوا رائعين الليلة، لعبنا الدربي بالذكاء وضربنا في الوقت المناسب. أردنا التأهل للمباراة النهائية والفوز بهذا الدربي، خضنا 3 لقاءات مختلفة للغاية ضد ميلان قبل هذا، لكن هذا اللقاء كان يستحق أن نحصد مكانا في النهائي".

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وأضاف "نأمل أن نتمكن من الحفاظ على هذا الزخم، ونحن نعمل من أجل ذلك منذ 8 يوليو الماضي. نحن نعلم الرحلة التي مررنا بها، فزنا بكأس السوبر في يناير، ولدينا نهائي في مايو ونريد أيضا إنهاء موسم الدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع "لقد أبلينا بلاءً حسنا في الحفاظ على قوتنا، لأنه خلال ذلك الشهر ونصف عندما كنا مشغولين للغاية مع كأس السوبر ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، فقدنا بضع نقاط، لكننا واصلنا العمل والآن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، لكننا نريد القتال حتى النهاية على جميع الجبهات".

وأكمل "قال الناس إننا المرشحون الأوفر حظا في صراع لقب الدوري الإيطالي، ثم اسُتبعدنا تماما، لذا ستكون هناك معركة حتى النهاية مع استمرار وجود نابولي ويوفنتوس هناك أيضا".

وأتم عن فوز "أعتقد أننا لعبنا الدربيات الثلاث بشكل جيد أيضا. أنا سعيد جدا لهؤلاء المشجعين، فالجمهور كان رائعا الليلة، ونعلم أن إنتر لم يصل إلى نهائي كأس إيطاليا منذ عام 2011، ولم يصل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا منذ 11 عاما، لذلك نحن بحاجة إلى جماهيرنا للوقوف بجانبه. طوال الوقت".

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سجل أهداف إنتر: لاوتارو مارتينيز وروبن جوسينس.

وحقق إنتر فوزه التاسع على ميلان في كأس إيطاليا مقابل 8 تعادلات للفريقين و10 انتصارات للروسونيري.

وينتظر إنتر الفائز من مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا المقررة غدا لمعرفة هوية منافسه في النهائي الذي سيقام على ملعب الأولمبيكو يوم 11 مايو المقبل.

نهائي يحمل الرقم 14 لإنتر ليتساوى مع ميلان كثالث أكثر فريق يتأهل لنهائي كاس إيطاليا بعد يوفنتوس (20) وروما (17) على الترتيب.

وسيسعى إنتر لحصد لقب الكأس الأول له منذ 2011 إذ حقق اللقب سابقا 7 مرات كثالث أكثر فريق حصدا للقب بالتساوي مع لاتسيو بعد يوفنتوس (14) وروما (9).

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