دوري أبطال آسيا - الهلال أول المتأهلين.. الريان يحسم قمة الشارقة والوحدات يقسو على السد

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 01:12

كتب : محمود حمدي

ميشال - إيجالو

أُسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد مباريات مثيرة وقوية شهدت نتائج غير متوقعة.

الهلال السعودي الفائز الأكبر عقب نهاية الجولة حيث وصل إلى النقطة رقم 12 من 4 مباريات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي لم يعرف الهزيمة منذ أن بدأ ولايته الثانية خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، وحصد بطاقة التأهل كأول المتأهلين من دور المجموعات.

الريان القطري حقق فوزا غاليا على حساب منافسه الشارقة الإماراتي واستعاد توازنه بترتيب المجموعة، فيما فجر الوحدات الأردني كبرى المفاجآت وفاز على السد القطري بثلاثية.

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قطار الهلال وعودة الريان

حقق الهلال الفوز الرابع على التوالي بعدما تغلب على الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 3-0 على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وسجل النيجيري أوديون إيجالو هدفين في الدقيقتين (8 و33) وأضاف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

واحتفل لاعبو الهلال بوصول عبد الله المعيوف للمباراة رقم 200 مع الزعيم في جميع المسابقات.

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وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضا فوز الريان القطري على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3-1 على استاد الملك فهد الدولي.

وسجل لاعب الشارقة سالم سلطان (12 بالخطأ في مرمى فريقه) وستيفن نزونزي (39) وياسين براهيمي (63 من ضربة جزاء) أهداف الريان، في حين أحرز كايو لوكاس (19) هدف الشارقة.

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للريان، و4 للشارقة، في حين بقي رصيد الاستقلال خاليا من النقاط.

الفيصلي لا يعرف الخسارة

تعادل نادي الفيصلي السعودي مع ناساف الأوزبكي بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ليحافظ على سجله خالي من الهزائم خلال مشاركته الأولى التاريخية بدوري أبطال آسيا.

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وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز الوحدات الأردني على السد القطري 3-1 على نفس الملعب في مفاجأة مدوية.

وسجل محمد الدميري (48) وخالد عصام (59) وأحمد سمير (75) أهداف الوحدات، في حين أحرز رودريجو تاباتا (54) هدف السد.

وحافظ الفيصلي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط لناساف و4 نقاط لكل من السد والوحدات.

دوري أبطال آسيا الهلال السد الريان
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