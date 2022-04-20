كرة سلة - الزمالك ينتصر على فاب ويتصدر مجموعة النيل في بطولة إفريقيا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 00:59

كتب : FilGoal

الزمالك سلة

اختتم الزمالك مشواره في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL بالفوز على فاب الكاميروني بنتيجة 77-63.

وتصدر الزمالك ترتيب مجموعة النيل بالعلامة الكاملة برصيد 5 انتصارات من 5 مباريات.

حامل اللقب رفع رصيده إلى 10 نقاط من 5 مباريات متصدرا بفارق نقطة عن بترو دي لواندا الأنجولي صاحب الـ 9 نقاط.

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وسيواجه الزمالك فريق SLAC الغيني في ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباريات المرحلة النهائية بدءا من ربع النهائي بين 21 مايو وحتى 28 مايو في كيجالي برواندا.

وأنهى الزمالك الربع الأول من اللقاء متأخرا بنتيجة 12-11.

وفي الربع الثاني قلب تأخره لفوز لينتهي بنتيجة 35-33.

الزمالك وسع تقدمه في الربع الثالث بنتيجة 54-46.

ومن ثم أنهى حامل اللقب اللقاء بنتيجة 77-63.

ويعد الزمالك حامل لقب النسخة الأولى من البطولة التي تقام تحت رعاية NBA.

ويستعد الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

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