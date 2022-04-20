كرة سلة - الزمالك ينتصر على فاب ويتصدر مجموعة النيل في بطولة إفريقيا

اختتم الزمالك مشواره في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL بالفوز على فاب الكاميروني بنتيجة 77-63.

وتصدر الزمالك ترتيب مجموعة النيل بالعلامة الكاملة برصيد 5 انتصارات من 5 مباريات.

حامل اللقب رفع رصيده إلى 10 نقاط من 5 مباريات متصدرا بفارق نقطة عن بترو دي لواندا الأنجولي صاحب الـ 9 نقاط.

وسيواجه الزمالك فريق SLAC الغيني في ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباريات المرحلة النهائية بدءا من ربع النهائي بين 21 مايو وحتى 28 مايو في كيجالي برواندا.

وأنهى الزمالك الربع الأول من اللقاء متأخرا بنتيجة 12-11.

وفي الربع الثاني قلب تأخره لفوز لينتهي بنتيجة 35-33.

.@FAP_Cameroun refuse to buckle under pressure as Cedric Kenfack responds with a well taken three over Strawberry #theBAL #FAPBasketball pic.twitter.com/ZHuU6cqll0 — Basketball Africa League (@theBAL) April 19, 2022

الزمالك وسع تقدمه في الربع الثالث بنتيجة 54-46.

ومن ثم أنهى حامل اللقب اللقاء بنتيجة 77-63.

Mikhael McKinney once again responds well when @ZSCOfficial needs to hit a different gear in the fourth quarter #theBAL #Zamalek pic.twitter.com/5odrdi9yjI — Basketball Africa League (@theBAL) April 19, 2022

ويعد الزمالك حامل لقب النسخة الأولى من البطولة التي تقام تحت رعاية NBA.

ويستعد الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.