الدوري الفلسطيني - شباب الخليل يتوج باللقب وسط جماهيره
الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 00:59
كتب : محمود حمدي
احتفل نادي شباب الخليل بالتتويج بلقب دوري المحترفين الفلسطيني عقب ختام المسابقة وتعادله مع نادي شباب السموع بالجولة الأخيرة.
وضمن نادي شباب الخليل التتويج بلقب دوري المحترفين الفلسطيني برصيد 54 نقطة متفوقا على جبل المكبر صاحب الـ51 نقطة.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة شباب الخليل أمام منافسه شباب السموع في المباراة التي أقيمت على ملعب الحسين.
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أجل مباراة شباب الخليل وشباب السموع لمدة 48 ساعة لتقام الثلاثاء بدلا من الأحد.
وتسلم شباب الخليل لقب البطولة من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وسط حضور جماهيري كبير ملأ ملعب الحسين.
وتضم مسابقة دوري المحترفين الفلسطيني 12 فريقا يتنافسون خلال 22 جولة لتحديد بطل الدوري.
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