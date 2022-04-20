شريف إكرامي: نحن لاعبون كرة ولسنا عبيدا.. الأهلي والزمالك يدفعون رواتب أكثر من بيراميدز

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 00:53

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - بيراميدز - الزمالك

شدد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز على أن النقد جزء أساسي من كرة القدم يجب على الجميع أن يتقبله مشيرا إلى أن الرواتب في الأهلي والزمالك أكثر من بيراميدز.

وانتقل شريف إكرامي لصفوف بيراميدز في 2020 ليشارك مع الفريق في 60 مباراة، حافظ على شباكه في 30 منها واستقبل 50 هدفا.

وقال شريف إكرامي في تصريحات لـ ام بي سي مصر: "النقد هو الجزء القاسي والوجه القبيح من كرة القدم ولكن يجب أن نقبله، لأن في النهاية هناك وجه جيد وهو الشهرة والألقاب وحب الناس والأموال".

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وأضاف "أي شخص سيدخل النادي الأهلي سيعيش أياما جميلة، عشت فترة جيدة في النادي".

وواصل "لماذا تركت الأهلي؟ شعرت أنني قمت بدوري على أكمل وجه كلاعب وواحد من قادة الفريق وشعرت أن المرحلة القادمة ليست مرحلتي وبالتالي اتخذت قرار الرحيل".

وتابع "الجماهير تقبلت أمر رحيلي بإيجابية شديدة وكان هناك إشادة بموقفي والقرار وطريقة الرحيل".

واستكمل "كان يجب أن أشرح للجماهير ما حدث ولذلك جاء التوضيح بعد الرحيل عبر توتير، رد الفعل الكبير يأتي دائما من الجماهير لذلك كان هدفي توضيح الصورة".

وأردف "لا أستخدم أي شيء عاطفي مع الجماهير لكسب تعاطفهم، هذا اعتبره تسول لحب إلكتروني. يمكنك أن ترى نظرة الجماهير واحترامها لك على كل المستويات وليس فقط عبر وسائل التواصل الإجتماعي".

وعن رمضان صبحي "لم يدفع أحد رمضان للانضمام لبيراميدز، إنه لاعب بعقلية جيدة ويمكنه اتخاذ قراراته بنفسه".

واستكمل "لم أشتك من دكة الأهلي، عندما رأيت أن تواجدي في الملعب أو خارجه لن يكون له تأثير كبير فضلت الانتقال لناد جديد لأشارك فيما تبقى من مسيرتي".

وأجاب عن سؤال الرواتب "الأهلي والزمالك يدفعان رواتب أكثر من بيراميدز، نحن لاعبون كرة ولسنا عبيد لكي نرحل بمجرد أن يأتينا عرض بمقابل مادي أكبر".

وأجاب عن هل يمكن أن أنصح رمضان صبحي بالرحيل من بيراميدز إلى أوروبا؟ "كنت أول المعارضين لعودته من أوروبا من الأصل لـ الأهلي، أنا مع احتراف أي لاعب في أوروبا ومع استمرار أي لاعب محترف في ناديه أو الانتقال لناد آخر هناك. الأمر لصالح الكرة المصرية وهو أمر أكبر من أي ناد، شاهدنا تأثير ذلك في مباراة السنغال الحاسمة".

وعن هجوم الجماهير "لقد شجعوني كثيرا فليس لدي أي مانع أن أتعرض لبعض الهجوم من بعض الجماهير، حزنت بسبب هجومهم ولكن يجب أن أتقبل ذلك ومنحتهم العذر

وأجاب عن عبارة "أنا مش زعلان منهم أنا زعلان عليهم"؟ "لا أعتقد أنني واحد ممن تحدث عنهم الخطيب عند ذكر هذه العبارة لأنني خرجت من الباب الكبير بعد فترة طويلة داخل النادي".

وأتم "المواقف المتكررة بين شيكابالا وجماهير الأهلي هي التي صنعت حالة الشحن بين الطرفين، شيكابالا شخص طيب ولكنه ينفعل في بعض الأوقات".

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