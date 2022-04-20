مؤتمر النحاس: الاتحاد به نقص وخاصة في الهجوم.. ولاعب الكرة بدون روح لا قيمة له

تحدث عماد النحاس المدير الفني لـ الاتحاد السكندري عن الصعوبات التي تواجهه منذ توليه المسؤولية عقب الخسارة من الزمالك بنتيجة 2-0 في الجولة 15 من الدوري المصري.

وخسر عماد النحاس منذ توليه المهمة من الأهلي والزمالك وتعادل مع البنك الأهلي.

وقال عماد النحاس في المؤتمر الصحفي: "لا أحب الشماعات ولكن أتينا في وقت صعب. وخضنا مباريات صعبة ضد الأهلي والزمالك ولدينا مشكلة في الوقت".

وأضاف "الأداء مفاجئ لنا، لا يوجد بدلاء لدينا والامور تأزمت بعد الطرد".

وأكمل "لا أحب الحديث عن اللاعبين حتى لا أضر الفريق".

وتابع "الطرد آثر علينا خاصة وأن ليس لدينا أوراق على دكة البدلاء".

وخاض الاتحاد السكندري 50 دقيقة منقوصا من خدمات سعيدو سيمبوري بعد طرده عقب تدخل قوي على زيزو.

وواصل "الفريق به نقص وخاصة في الهجوم والفريق لديه مهاجم واحد فقط وهو كريستوفر مابولولو وغائب للإصابة".

وأتم "الوقت لا يسعفنا في تجهيز بديل له، لاعب الكرة بدون روح لا قيمة له".

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 35 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.