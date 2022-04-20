مؤتمر فيريرا: هذه أهم سلبيات الزمالك ضد الاتحاد.. ولدينا صعوبة في إنهاء الهجمات

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 00:01

كتب : إبراهيم رمضان هاني العوضي

جوزفالدو فيريرا - الاتحاد السكندري والزمالك

هنأ جوزفالدو فيريرا المدير الفني الزمالك منافسه الاتحاد السكندري على مستواه الذي ظهر به في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء.

وفاز الزمالك على مضيفه الاتحاد في ملعب برج العرب بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

وتحدث فيريرا عقب المباراة قائلا: "أهنئ الاتحاد على مستواه المميز فقد لعب بشكل جيد حتى بعد تعرضهم لطرد سعيدو سيمبوري ومركزهم في جدول الترتيب لا يعكس مستواهم".

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وعن المباراة قال: "لدينا بعض السلبيات سنعمل على علاجها أهمها هي فقدان التركيز فى بعض الفترات".

وشدد لو لم ندافع جيدا لم نكن لنحقق الفوز".

وأكمل المدرب البرتغالي حديثه "أمامنا الكثير للوصول لمستوى الذى نريده ومن الصعب علاج كل شيء في وقت قصير، لقد خضنا سبع مباريات خلال فترة قصيرة".

وتابع "قدمنا مباراة جيدة والواقع أن مهمتنا أصبحت سهلة بعد طرد لاعب الاتحاد".

وأردف فيريرا "لدينا صعوبات فى إنهاء الهجمات وحتى الآن لم نصل للمستوى المطلوب، والجانب الأيسر لدينا لعب جيدا خاصة فى الشوط الأول".

وأتم "كل لحظة في المباراة تكون مختلفة عن التي قبلها ففي الشوط الثاني ركزنا على امتلاك الكرة بشكل أكبر وقمنا بعمل هجومي أكبر في الشوط الأول لتحقيق المكسب".

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 35 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

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