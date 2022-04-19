بيولي: هدف بن ناصر؟ هاندانوفيتش لم يعترض حتى.. ولدينا فرصة لحصد لقب الدوري الإيطالي

أبدى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان غضبه من إلغاء هدف إسماعيل بن ناصر أمام إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

لاعب الوسط الجزائري سجل هدفا في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 2-1 لإنتر، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي تداخل بيير كالولو المتسلل مع الكرة.

إنتر حجز بطاقة التأهل للنهائي للمرة الأولى منذ 11 عاما بالفوز 3-0 على ميلان في لقاء الإياب.

وقال بيولي عبر شبكة "ميدياست" الإيطالية عقب اللقاء: "أردنا الفوز، ولم نصل له، واجهنا منافسا قويا، ولا اعتقد أن أداءنا يستحق الخسارة بنتيجة 3-0، لكن إنتر سجل في الأوقات الصحيحة".

وأضاف "سجلوا هدفا مبكرا، رددنا بفرص، كادت أن تصبح النتيجة 2-1 وتتحول لمباراة مختلفة لأن الهدف سيعطينا الأفضلية، لكنها لحظة صعبة".

وأكمل "من ثم استقبلنا الهدف الثالث، وهذا يعني أن المنافس لديه جودة أعلى وأننا ارتكبنا أخطاءً، لم نفتقد المجهود أو الحدة أو الفرص، لكنها لم تكن ليلتنا، أردنا الوصول للنهائي".

وشدد "هي فرصة كبيرة للفريق من أجل أن يثبت نفسه وينافس على لقب الدوري لأنها هي كل ما يتبقى لنا".

وعن هدف بن ناصر قال: "أنظر لردة فعل هاندانوفيتش، لم يشتك حتى".

وأردف "قل لي لماذا لم يصدر أي ردة فعل إذا حجب لاعب ميلان الرؤية ضده، لم يفعل شيئا، فقط اعترضوا على وجود لمسة يد لم تحدث".

سجل أهداف إنتر: لاوتارو مارتينيز وروبن جوسينس.

وحقق إنتر فوزه التاسع على ميلان في كأس إيطاليا مقابل 8 تعادلات للفريقين و10 انتصارات للروسونيري.

وينتظر إنتر الفائز من مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا المقررة غدا لمعرفة هوية منافسه في النهائي الذي سيقام على ملعب الأولمبيكو يوم 11 مايو المقبل.

نهائي يحمل الرقم 14 لإنتر ليتساوى مع ميلان كثالث أكثر فريق يتأهل لنهائي كاس إيطاليا بعد يوفنتوس (20) وروما (17) على الترتيب.

وسيسعى إنتر لحصد لقب الكأس الأول له منذ 2011 إذ حقق اللقب سابقا 7 مرات كثالث أكثر فريق حصدا للقب بالتساوي مع لاتسيو بعد يوفنتوس (14) وروما (9).