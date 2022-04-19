طلائع الجيش يعمق جراح سيراميكا كليوباترا ويفوز بهدف دون رد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش - الدوري المصري - الحساب الرسمي لسيراميكا كليوباترا

فاز طلائع الجيش على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 من منافسات الدوري المصري.

وعاد طلائع الجيش إلى نغمة الانتصارات بعد التعادل في أخر مباراتين أمام إيسترن كومباني وإنبي في منافسات المسابقة.

بينما تستمر معاناة سيراميكا لتحقيق فوزه الأول في آخر عشر مباريات بالدوري.

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التشكيل:

بدأ باسم مرسي في هجوم سيراميكا كليوباترا وجاوره شادي حسين.

فيما بدأ خالد هشادي في هجوم طلائع الجيش، وتواصل غياب مهند لاشين عن قائمة الفريق للإصابة.

وصف المباراة:

شهدت المباراة أول خطورة من جانب محمد على الجويني لصالح طلائع الجيش برأسية تصدى لها عامر عامر بردة فعل سريعة.

وسجل عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش الهدف الأول للمباراة عند الدقيقة 30 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

ورد شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا بتسديدة لكن جاءت بعيدة عن المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، انفرد وسدد وينفول كوابينا لاعب سيراميكا بالكرة لكن تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وتواصلت محاولات سيراميكا كليوباترا لتعديل النتيجة عن طريق شادي حسين في أكثر من موقف لكن في الأخير لم تسفر عن شيء لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش على سيراميكا بنتيجة 1-0.

وبهذه النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيد عند النقطة 18 في المركز الـ10 بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 14 في المركز 13.

طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا
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