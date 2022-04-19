في ليلة زيزو.. الزمالك يسقط الاتحاد السكندري

أطلق أحمد سيد "زيزو" صاروخية فتحت طريق الزمالك ليفوز على الاتحاد السكندري قبل أن يصنع بنفسه الهدف الثاني.

وفاز الزمالك على مضيفه الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب برج العرب.

وسجل زيزو الهدف الأول في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بتسديدة قوية.

وجاء الهدف الثاني من رأسية من محمد عبد الغني بعد عرضية من زيزو من ركلة ركنية في الدقيقة 83.

وشهد اللقاء طرد مباشر لسعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد بعد تدخله بقوة على قدم زيزو في الدقيقة 43.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 35 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي وللأخير ثلاث مباريات أقل.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل حماسي من قبل الفريقين وحاول كلا منهما السيطرة على مجرياتها.

وانفرد بنجامين بواتنج بمرمى الزمالك لكن الحكم احتسب تسلل على لاعب زعيم الثغر.

وأرسل زيزو عرضية من الناحية اليمنى شتتها محمود شبانة بنجاح.

وانفرد بواتنج مرة أخرى بمرمى الزمالك لكن تدخل محمد عبد الغني سريعا وشتت الكرة لينقذ الزمالك.

وفي الدقيقة 13 أطلق زيزو تسديدة صاروخية ارتطمت بالعارضة وسقطت على خط المرمى.

وطلب لاعبو الزمالك احتساب هدفا لصالحهم وبالفعل تم احتسابه عقب التأكد من تقنية الفيديو.

واستغل سيمبوري عرضية وحولها برأسية لكن تصدى لها محمد أبو جبل بثبا.

وأطلق زيزو تسديدة قوية جديدة مرت بجوار مرمى الاتحاد بقليل.

وأرسل خالد الغندور عرضية لكن شتتها محمود علاء.

وسدد أحمد عادل "ميسي" كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الزمالك.

وتوقف اللعب لإصابة زيزو عقب تدخل قوي من سيمبوري وعقب العودة لتقينة الفيديو تم طرده بشكل مباشر.

وسدد يوسف إبراهيم "أوباما" كرة قوية لكن تصدى لها محمد عبد المنصف.

واستغل طارق حامد تشتيت خاطئ من دفاع الاتحاد لعرضية حمزة المثلوثي وسدد بقوة لكن الكرة ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 68 شارك شيكابالا بدلا من إسلام جابر.

وأطلق شيكابالا تسديدة قوية بعد عرضية من زيزو لكنها ذهبت لأعلى المرمى.

ورد عليه كريم ممدوح بتسديدة قوية مرت بجوار مرمى أبو جبل بقليل.

وفي الدقيقة 77 شارك سيف الدين الجزيري بدلا من أوباما ومحمد أشرف "روقا" بدلا من عمر السعيد.

وبينما كان يحاول الاتحاد البحث عن التعادل حصل الزمالك على ركلة ركنية من الناحية اليسرى أرسلها زيزو وقابلها عبد الغني برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للزمالك.

وعقب الهدف شارك رزاق سيسيه بدلا من زيزو.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد.