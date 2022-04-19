كأس إيطاليا - إنتر يقهر ميلان بالثلاثة ويحجز بطاقته للنهائي لأول مرة منذ 11 عاما

قاد لاوتارو مارتينيز إنتر لحصد بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا لأول مرة منذ 11 عاما على حساب جاره ميلان بالفوز بنتيجة 3-0 على ملعب جوسيبي مياتزا.

سجل هدفا إنتر: لاوتارو مارتينيز وروبن جوسينس.

وحقق إنتر فوزه التاسع على ميلان في كأس إيطاليا مقابل 8 تعادلات للفريقين و10 انتصارات للروسونيري.

وينتظر إنتر الفائز من مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا المقررة غدا لمعرفة هوية منافسه في النهائي الذي سيقام على ملعب الأولمبيكو يوم 11 مايو المقبل.

نهائي يحمل الرقم 14 لإنتر ليتساوى مع ميلان كثالث أكثر فريق يتأهل لنهائي كاس إيطاليا بعد يوفنتوس (20) وروما (17) على الترتيب.

وسيسعى إنتر لحصد لقب الكأس الأول له منذ 2011 إذ حقق اللقب سابقا 7 مرات كثالث أكثر فريق حصدا للقب بالتساوي مع لاتسيو بعد يوفنتوس (14) وروما (9).

المباراة عرفت تواجد البرازيلي أدريانو نجم إنتر السابق في المدرجات وتلقى تحية خاصة من الجماهير.

التشكيل

بدأ إنتر اللقاء بثنائية هجومية أرجنتينية مكونة من لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا.

في المقابل قاد الفرنسي أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري.

وصف المباراة

بدأ إنتر اللقاء بكل قوة بحثا عن هدف مبكر، عرضية من الجهة اليمنى من ماتيو دارميان أودعها لاوتارو بتسديدة صاروخية على الطائر تسكن شباك مايك ماينيان.

"عاصفة الديربي هبت مبكراً.. هكذا البدايات وإلا فلا"#لاوتارو مارتينيز يسدد كرة جميلة "على الطاير" ويسجل هدف التقدم للإنتر بأجمل طريقة ممكنة شاهد الهدف بتعليق علي سعيد الكعبي#كأس_إيطاليا #إنتر_ميلان #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/KtN1C7qxg7 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 19, 2022

هدف هو الأول الذي يهز شباك الروسونيري في جميع المسابقات عقب 7 مباريات متتالية بدأت من لقاء الذهاب الذي انتهى سلبيا.

هدأت أحداث اللقاء في الدقائق التالية، لكن قبل مرور نصف ساعة على بداية اللقاء بدأ ميلان محاولاته لتسجيل التعادل.

في الدقيقة 29 سدد رافائيل لياو كرة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء أبعدها سمير هاندانوفيتش لركنية.

وبعد دقيقتين تألق قائد إنتر في التصدي لتسديدة أليكسيس ساليميكيرس.

وكاد ساندرو تونالي أن يسجل هدف التعادل بعد عرضية من لياو لكن تسديدته ارتطمت بظهر جيرو ومرت بجوار القائم في الدقيقة 32.

حاول إنتر الاعتماد على المرتدات لتهديد مرمى ميلان، فتحصل ثيو هيرنانديز ظهير أيسر على بطاقة صفراء عقب عرقلة كوريا في الدقيقة 37، سدد هاكان تشالهان أوجلو كرة قوية مرت أعلى العارضة.

ثيو هيرنانديز يتلقى البطاقة الصفراء وسط حالة كبيرة من الغضب بين لاعبي #ميلان بعد هذا الالتحام.. شاهد اللقطة#كأس_إيطاليا #إنتر_ميلان #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/cNiteBrmcp — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 19, 2022

في الدقيقة 39 شتت إيفان بيريسيتش كرة من على خط المرمى قبل أن يصل لها فرانك كيسي.

وما هي إلا ثواني قليلة وسدد لياو كرة تصدى لها هاندانوفيتش، فارتدت بهجمة مرتدة لإنتر، مرر كوريا للاوتارو الذي كسر مصيدة التسلل وسدد بكل سهولة من فوق الحارس في الشباك في الدقيقة 40.

دليل لاوتارو لكيفية التسجيل بالطريقة الأسهل 🔵⚫😎 pic.twitter.com/qWN53HPemU — FilGoal (@FilGoal) April 19, 2022

ليصل للهدف رقم 19 الموسم الجاري في جميع المسابقات لإنتر متفوقا على زملائه.

الشوط الثاني

أجرى ستيفانو بيولي تغييران مع انطلاق الشوط الثاني بمشاركة براهيم دياز وجونيور ميسياس بدلا من أليكسيس ساليميكريس وساندرو تونالي.

كاد لاوتارو أن يسجل الثلاثية والهاتريك الخاص به لكن تسديدته أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 52.

حاول ميلان بضغط هجومي قوي أن يعود في النتيجة اللقاء.

في الدقيقة 66 سجل بن ناصر هدف تقليص الفارق بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي تداخل بيير كالولو لاعب ميلان مع الكرة.

قذيفة بعيدة المدى من الجزائري إسماعيل بن ناصر ولكن الفرحة لم تكتمل..#ميلان يسجل ولكن الحكم يعود لتقنية الفيديو ويلغي الهدف لوجود تسلل#كأس_إيطاليا #إنتر_ميلان #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/2rQjtEIRM0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 19, 2022

سيموني إنزاجي أجرى أول تغييراته الهجومية بمشاركة أليكسيس سانشيز وإدين دجيكو بدلا من ثنائي الهجوم الأرجنتيني في الدقيقة 70.

فرد ميلان بتغيير ثنائي بنزول رادي كرونيتش وماتيا جابيا بدلا من بن ناصر ودافيدي كالابريا في الدقيقة 73.

وفي نفس التوقيت شارك أرتورو فيدال بدلا من هاكان تشالهان أوجلو لصالح إنتر لمزيد من تأمين خط الوسط.

وبعد 5 دقائق شارك روبن جوسينس ودانيلو ديامبروزيو بدلا من أليساندرو باستوني وإيفان بيريسيتش.

وأنهى إنتر اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 82، عرضية من مارسيلو بروزوفيتش تصل إلى جوسينس الذي سجل بكل سهولة معلنا أول أهدافه بقميص إنتر.

"انتهت الأمور"#إنتر يسجل الهدف الثالث عن طريق الألماني غوسينس وسط فرحة غامرة لنجم الإنتر السابق أدريانو والنتيجة 3-0 شاهد الهدف بتعليق علي سعيد الكعبي#كأس_إيطاليا #إنتر_ميلان #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/z6k9g1mScS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 19, 2022

وأخيرا أجرى ميلان تغييرا بنزول ماركو لازتيتش ابن الـ 18 عاما بدلا من لياو في ظهوره الرسمي الأول عقب انضمامه لصفوف الفريق في يناير الماضي.

لتنتهي المباراة بفوز النيراتزوري وحصد بطاقة غائبة عن نهائي كأس إيطاليا لأول مرة منذ 11 عاما.