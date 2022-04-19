الإصابة تنهي موسم جواو فيليكس مع أتلتيكو مدريد

تلقى دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد ضربة موجعة بعدما تأكد غياب البرتغالي جواو فيليكس حتى نهاية منافسات الموسم الحالي.

جواو فيليكس النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وحرمت الإصابة أتليتكو مدريد من أحد أهم الأسلحة الهجومية للفريق في مرحلة الحسم من الموسم الحالي للدوري الإسباني.

وسيغيب جواو فيليكس بحسب "سكاي سبورت" عن صفوف الروخيبلانكوس خلال الجولات الستة المتبقية في الدوري الإسباني وعلى رأسهم ديربي ريال مدريد ضمن الجولة الـ35.

وأوضحت الصحيفة أن فيليكس يعاني من الإصابة على مستوى الفخذ الأيسر تعرض لها خلال مواجهة أتليتكو مدريد وإسبانيول التي حسمها فريق المدرب سيميوني بهدفين مقابل هدف.

وشارك صاحب الـ22 عاما خلال الموسم الحالي في 35 مباراة مع أتليتكو مدريد وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين بجميع المسابقات.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع برصيد 60 نقطة متساويا مع إشبيلية صاحب المركز الثالث وبرشلونة صاحب المركز الثاني، فيما ينفرد ريال مدريد بصدارة الترتيب برصيد 75 نقطة.