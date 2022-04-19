مباشر كرة سلة - الزمالك (54) (46) فاب الكاميروني.. نهاية الربع الثالث
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 22:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وفاب الكاميروني في بطولة إفريقيا BAL.
وضمن الزمالك حامل اللقب تأهله إلى المرحلة النهائية، إذ أن الفوز يعني تصدره لترتيب مجموعة النيل.
المباراة تبدأ في الحادية عشر مساءً على أون تايم سبورتس 3.
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نهاية الربع الثالث: 54-46 للزمالك
ق 41-37 للزمالك
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني: فاب 33-35 الزمالك
ق 1: 35-31 للزمالك
ق 6: 22-17 لفاب
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول: فاب 12-11 الزمالك
ق 5: 8-5 لفاب
بداية اللقاء
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