تقرير: بايرن يفتح الباب أمام برشونة.. ويحدد سعر ليفاندوفسكي

فتح بايرن ميونيخ الباب أمام برشلونة لحسم صفقة التعاقد مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقاتلات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق حول تجديد العقد إلى فترة جديدة.

ولا يمانع بايرن ميونيخ بحسب صحيفة "سبورت" التخلي عن خدمات روبرت ليفاندوفسكي في حال حصوله على عرض يتخطى 40 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن يرفض الرضوخ لمطالب ليفاندوفسكي ومنحه عقد جديد يمتد لموسمين إضافة إلى الموسم المقبل وفقا لرغبة اللاعب.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع ليفاندوفسكي بداية من الموسم المقبل وبات الخيار الأول لدى المدرب تشافي هرنانديز خاصة بعد اقتراب مانشستر سيتي من حسم صفقة إيرلينج هالاند.

وشارك صاحب الـ33 عاما خلال الموسم الحالي في 42 مباراة وسجل 47 هدف وصنع 6 بجميع المسابقات.