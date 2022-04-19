أسينسيو وسترلينج ونكونكو.. ثورة مرتقبة في ميلان الصيف المقبل

وضع نادي ميلان عدد من الأسماء القوية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحثا عن المنافسة من جديد.

ويحتل ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة متفوقا على غريمه إنتر بفارق نقطتين.

ويخطط ميلان بحسب "لا جازيتا ديللو سبورت" للتعاقد مع رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي وماركو أسينسيو جناح ريال مدريد و مهاجم لايبزج كريستوفر نكونكو.

وأوضحت الصحيفة أن من المتوقع حدوث ثورة في صفقات ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال نجاح شركة إنفيست كورب البحرينية في شراء النادي المملوك حاليا لشركة إليوت مانجمنت الأمريكية.

وارتبط سترلينج بالرحيل عن مانشستر سيتي خلال الصيف المقبل في الوقت الذي باتت فرص مشاركة أسينسيو مع ريال مدريد ضعيفة للغاية ما يمهد الطريق للعملاق الإيطالي لضم الثنائي.

وشارك سترلينج مع مانشستر سيتي بالموسم الحالي خلال 40 مباراة سجل 14 وصنع 7 بجميع المسابقات.

فيما شارك أسينسيو مع ريال مدريد في 36 مباراة سجل 10 وصنع هدف وحيد.

يذكر أن ميلان حصد لقب الدوري الإيطالي 18 مرة آخرها في 2011، بجانب 7 ألقاب لحساب دوري أبطال أوروبا.