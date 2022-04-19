وداعا لتقارير ارتباطه بـ برشلونة.. بونو مستمر مع إشبيلية حتى 2025

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

ياسين بونو - المغرب × جزر القمر

قطع نادي إشبيلية الطريق على نظيره برشلونة للحصول على خدمات حارس مرماه المغربي، ياسين بونو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ياسين بونو

النادي : إشبيلية

إشبيلية

وأعلن إشبيلية تجديد تعاقده مع حارس عرينه لمدة موسم إضافي، أي مستمر حتى 2025.

وكان عقد ياسين بونو ينتهي مع إشبيلية في 2024.

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وكان بونو يتصدر خيارات برشلونة لتدعيم مركز حارس المرمى الصيف المقبل بحسب التقارير بعد مساهمته الواضحة في منافسة إشبيلية على لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

وينافس صاحب الـ 31 عاما على جائزة زامورا كأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني رفقة تيبو كورتوا حارس ريال مدريد عن هذا الموسم.

وانضم اللاعب إلى صفوف إشبيلية في سبتمبر 2020 قادما من جيرونا، في صفقة كلفت النادي 4 مليون يورو فقط.

ومنذ ظهوره بقميص الفريق الأندلسي شارك بونو في 99 مباراة مع إشبيلية، اهتزت شباكه خلالهم في 73 مناسبة وخرج بشباك نظيفة في 50 مباراة.

ويملك حارس مرمى منتخب المغرب في سجله 119 مباراة بالدوري الإسباني تلقى فيها مرماه 130 هدفا، مقابل حفاظه على نظافة شباكه في 47 لقاء.

ياسين بونو إشبيلية الدوري الإسباني
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