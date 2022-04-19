انتهت الدوري المصري – الاتحاد (0) - (2) الزمالك.. عبد الغني جووول

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

احتفال أحمد سيد "زيزو" بهدفه مع الزمالك ضد الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري والزمالك التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 15 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدفين دون رد.

ق86: مشاركة رزاق سيسيه بدلا من زيزو.

ق83: جووول محمد عبد الغني يسجل الهدف الثاني للزمالك برأسية من ركلة ركنية بعد عرضية من زيزو.

ق77: مشاركة روقا بدلا من عمر السعيد، والجزيري بدلا من أوباما.

ق73: تسديدة من كريم ممدوح ذهبت لخارج الملعب.

ق71: تسديدة قوية للغاية من شيكابالا بعد عرضية من زيزو لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق68: مشاركة شيكابالا بدلا من إسلام جابر.

ق64: تسديدة على الطائر من طارق حامد لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق58: رأسية من أوباما مرت أعلى المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ق45+3: تسديدة قوية للغاية من زيزو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق43: عقب مراجعة الفيديو، بطاقة حمراء مباشرة لسعيدو سيمبوري بعد تدخله على قدم زيزو.

ق40: توقف اللعب لإصابة زيزو.

ق25: تسديدة رائعة من زيزو من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق24: استحواذ من الزمالك على الكرة في وسط الملعب ومحاولات لاختراق دفاع الاتحاد.

ق20: عرضية من ميسي شتتها دفاع الزمالك لركلة ركنية.

ق13: جووول أووول للزمالك بتسديدة صاروخية من زيزو.

ق13: تسديدة صاروخية من زيزو ارتطمت بالعارضة وسقطت على خط المرمى، والحكم لم يحتسب أي شيء ومطالبات من لاعبي الزمالك باحتساب هدف لصالحهم.

ق12: انفراد من بنجامين بواتنج لكن دفاع الزمالك يستخلص الكرة سريعا جدا.

انطلاق المباراة.

الزمالك الاتحاد السكندري في الدوري الدوري المصري
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