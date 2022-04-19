انتهت الدوري المصري – الاتحاد (0) - (2) الزمالك.. عبد الغني جووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري والزمالك التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 15 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدفين دون رد.

ق86: مشاركة رزاق سيسيه بدلا من زيزو.

ق83: جووول محمد عبد الغني يسجل الهدف الثاني للزمالك برأسية من ركلة ركنية بعد عرضية من زيزو.

ق77: مشاركة روقا بدلا من عمر السعيد، والجزيري بدلا من أوباما.

ق73: تسديدة من كريم ممدوح ذهبت لخارج الملعب.

ق71: تسديدة قوية للغاية من شيكابالا بعد عرضية من زيزو لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق68: مشاركة شيكابالا بدلا من إسلام جابر.

ق64: تسديدة على الطائر من طارق حامد لكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق58: رأسية من أوباما مرت أعلى المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ق45+3: تسديدة قوية للغاية من زيزو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق43: عقب مراجعة الفيديو، بطاقة حمراء مباشرة لسعيدو سيمبوري بعد تدخله على قدم زيزو.

ق40: توقف اللعب لإصابة زيزو.

ق25: تسديدة رائعة من زيزو من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق24: استحواذ من الزمالك على الكرة في وسط الملعب ومحاولات لاختراق دفاع الاتحاد.

ق20: عرضية من ميسي شتتها دفاع الزمالك لركلة ركنية.

ق13: جووول أووول للزمالك بتسديدة صاروخية من زيزو.

ق13: تسديدة صاروخية من زيزو ارتطمت بالعارضة وسقطت على خط المرمى، والحكم لم يحتسب أي شيء ومطالبات من لاعبي الزمالك باحتساب هدف لصالحهم.

ق12: انفراد من بنجامين بواتنج لكن دفاع الزمالك يستخلص الكرة سريعا جدا.

انطلاق المباراة.