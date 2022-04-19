مباشر كأس إيطاليا - إنتر (1)-(0) ميلان.. جووووووول أووووووول
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتطبق قاعدة الهدف خارج الأرض في المسابقة.
الفائز من مباراة اليوم يواجه الفائز من مباراة يوفنتوس وفيورنتينا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
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ق 4: جووووول أووووول في اللقاء.. لاوتارو يستهل الأهداف مبكرا بتسديدة على الطائر من لاوتارو
بداية اللقاء
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