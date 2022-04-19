مباشر كأس إيطاليا - إنتر (1)-(0) ميلان.. جووووووول أووووووول

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

نيكولا باريلا مع إنتر أمام ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتطبق قاعدة الهدف خارج الأرض في المسابقة.

الفائز من مباراة اليوم يواجه الفائز من مباراة يوفنتوس وفيورنتينا.

أخبار متعلقة
تشكيل كأس إيطاليا - ثنائي أرجنتيني يقود هجوم إنتر.. وجيرو أساسي مع ميلان أنشيلوتي: تدريب ميلان؟ سأتحدث عن ذلك عندما أستقيل من ريال مدريد تقرير: شركة بحرينية تريد شراء ميلان.. والكشف عن قيمة العرض مؤتمر إنزاجي قبل مواجهة ميلان: يجب فصل كأس إيطاليا عن الدوري.. ونحن نلعب على كليهما

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

ق 4: جووووول أووووول في اللقاء.. لاوتارو يستهل الأهداف مبكرا بتسديدة على الطائر من لاوتارو

بداية اللقاء

ميلان إنتر كأس إيطاليا
نرشح لكم
تشكيل كأس إيطاليا - ثنائي أرجنتيني يقود هجوم إنتر.. وجيرو أساسي مع ميلان الشعراوي يلدغ نابولي ويبعده عن صراع الدوري الإيطالي مؤتمر إنزاجي قبل مواجهة ميلان: يجب فصل كأس إيطاليا عن الدوري.. ونحن نلعب على كليهما تقرير: شركة بحرينية تريد شراء ميلان.. والكشف عن قيمة العرض أليجري: دعونا ننظر لنصف الكوب الممتليء.. علينا أن نكون أفضل في ليلة عودة الملك.. يوفنتوس يتعادل مع بولونيا بعد ساعتين.. ميلان يستعيد الصدارة من إنتر بفوز أمام جنوى إنتر ينتزع صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا بإسقاط سبيزيا
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0) - (0) الزمالك.. انطلاق المباراة 31 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس إيطاليا - إنتر (1)-(0) ميلان.. جووووووول أووووووول 35 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل الدوري - عبد المنصف يحرس عرين الاتحاد أمام الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) مانشستر يونايتد.. جووووووووول صلاح 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري – زيزو وإمام عاشور وعمر السعيد أساسيون ضد الاتحاد 47 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري – باسم مرسي يقود سيراميكا كليوباترا.. وغياب مهند لاشين عن طلائع الجيش 48 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا 2023 – تعرف على تاريخ مواجهات مصر ضد غينيا ومالاوي وإثيوبيا 59 دقيقة | منتخب مصر
تعرف على كل مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 3 محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني 4 إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين