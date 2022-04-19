تشكيل الدوري – زيزو وإمام عاشور وعمر السعيد أساسيون ضد الاتحاد

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لملاقاة الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد في ملعب برج العرب في إطار الجولة 15 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: أحمد فتوح- محمود علاء- محمد عبد الغني- حمزة المثلوثي

في الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- إسلام جابر

في الهجوم: أحمد سيد "زيزو"- عمر السعيد- يوسف إبراهيم "أوباما"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وحازم إمام ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ورزاق سيسيه وسيد عبد الله وسيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي وللفريق الأحمر مباراتين أقل من منافسه.

فيما يحتل الاتحاد المركز الـ11 برصيد 15 نقطة بعدما خاض كل مبارياته.