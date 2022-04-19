تشكيل الدوري – باسم مرسي يقود سيراميكا كليوباترا.. وغياب مهند لاشين عن طلائع الجيش

اختار هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا وطارق العشري المدير الفني لـ طلائع الجيش تشكيل الفريقين لمواجهة اليوم في الجولة 15 من الدوري المصري.

ويبدأ باسم مرسي في هجوم سيراميكا كليوباترا ويجاوره شادي حسين.

فيما يبدأ خالد هشادي في هجوم طلائع الجيش، ويتواصل غياب مهند لاشين عن قائمة الفريق للإصابة.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد محسن - عبد الله محمود – سيف تقا - مصعب البطاط

الوسط: محمود نبيل – محمد حسن – محمد إبراهيم

الهجوم: باسم مرسي – شادي حسين – وينفول كوبينا

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسن مجدي – محمد أنور – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن زولا

الوسط: عمرو السيسي – محمد شحاتة – رجب عمران

الهجوم: ميدو جابر – خالد هشادي – أحمد سمير

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.