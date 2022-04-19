تصفيات أمم إفريقيا 2023 – تعرف على تاريخ مواجهات مصر ضد غينيا ومالاوي وإثيوبيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تعرف على تاريخ مواجهات مصر ضد غينيا ومالاوي وإثيوبيا قبل تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وقع منتخب مصر في مواجهة إثيوبيا وغينيا وإثيوبيا في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023،

وأقيمت مراسم القرعة مساء اليوم الإثنين في جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

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تاريخ مواجهات مصر ضد غينيا

مباريات: 9

فوز: 4

تعادل: 3

هزيمة: 2

أهداف مصر: 22

أهداف غينيا: 19

تاريخ مواجهات مصر ضد غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

لم يلتقيا من قبل في تصفيات أمم إفريقيا

Egypt vs Guinea-Bissau: A win or die match for the Pharaohs - EgyptTodayتاريخ مواجهات مصر ضد إثيوبيا

مباريات: 17

فوز مصر: 13

تعادل: 2

هزيمة: 2

أهداف مصر: 56

أهداف إثيوبيا: 14

تاريخ مواجهات مصر ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

مباريات: 6

فوز مصر: 5

تعادل: 1

هزيمة: 0

أهداف مصر: 24

أهداف إثيوبيا: 4

--

تاريخ مواجهات مصر ضد مالاوي

مباريات: 10

فوز مصر: 5

تعادل: 2

هزيمة: 3

أهداف مصر: 14

أهداف مالاوي: 8

Salah goal gives Egypt win over Guinea Bissau in AFCON-SIS

تاريخ مواجهات مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

مباريات: 2

فوز مصر: 1

تعادل: 0

هزيمة: 1

أهداف مصر: 2

أهداف مالاوي: 1

RELIVE: Egypt v Guinea (Friendly match) - Africa Cup of Nations

* تاريخ المواجهات من موقع Egyptian Football

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.

وظفر الفراعنة بالمركز الثاني والثالث والرابع في ثلاث مرات في كل منهم.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق مواعيد التصفيات للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار في صيف عام 2023.

وأوضح كاف أن أول جولتين من التصفيات ستجريان في أول أسبوعين من يونيو المقبل.

بينما الجولة 3 و4 ستجريان في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.

وآخر جولتين في نهاية مارس 2023.

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