تشكيل كأس إيطاليا - ثنائي أرجنتيني يقود هجوم إنتر.. وجيرو أساسي مع ميلان

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي وهاكان تشالهان أوجلو - ميلان × إنتر ميلان

يقود الثنائي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا هجوم إنتر في مواجهة ميلان بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

بينما يبدأ الفرنسي أوليفييه جيرو في هجوم ميلان.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتظل قاعدة الهدف خارج الأرض قائمة.

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تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – إيفان بيريسيتش

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – خواكين كوريا

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تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك مينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر

أمامهما: أليكسيس ساليميكريس – فرانك كيسي – رافائيل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

يذكر أن لقاء اليوم هو الرابع بين الفريقين، إذ تعادلا في مرتين وفاز ميلان في مباراة.

الفائز ببطاقة النهائي سيلاقي الفائز من مباراة الغد بين يوفنتوس وفيورنتينا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز قاتل على الفيولا بهدف دون رد.

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