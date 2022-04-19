يد - محمد الأمين على رأس لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري

أخطر الاتحاد الدولي لكرة اليد، الاتحاد المصري لكرة اليد، بتعيين لجنة مؤقت لإدارة الأخير مكونة من 9 أفراد.

وهم:

محمد الأمين - الرئيس

عمرو صلاح - أمين الصندوق

وبعضوية كل من عاصم السعدني وكرام كردي وياسر الرملي وعمرو العدل وأحمد مصطفى وعادل إبراهيم وسعيد عبدالغني.

وجاء في قرار الاتحاد الدولي أن اللجنة ستتولى إدارة شؤون الاتحاد، والانتهاء من لائحة النظام الأساسي لاعتمادها من الاتحاد الدولي والجمعية العمومية، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة من خلال عقد الجمعية العمومية العادية.