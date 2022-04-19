بعد الاستماع لـ شبانة وخالد الغندور.. الأعلى للإعلام يستكمل تحقيقه في شكوى الأهلي والزمالك

أوضح المجلس الأعلى للإعلام اليوم الثلاثاء استماعه للإعلاميين محمد شبانة وخالد الغندور بعد شكويين مقدمتين ضدهما من الزمالك والأهلي على الترتيب.

وقرر المجلس استكمال التحقيقات بعد تفريغ الشرائط والفيديوهات وإتمام إجراءات قانونية.

وشدد المجلس في بيانه على ضرورة التزام الجميع بالأكواد الإعلامية الرياضية وميثاق الشرف الإعلامي، وقرارات الإعلاميين والنقاد الرياضيين في المؤتمر الذي عقد بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 23 فبراير 2022.

وكان الأهلي أعلن يوم الإثنين تقديم شكوى ضد الغندور، نجم الزمالك السابق والمذيع في قناة الأخير، بسبب ما وصفه بـ"تحريضه للجمهور عبر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي".

ويعمل محمد شبانة مذيعا في قناة etc.

وفي ما يخص مباراة الرجاء والأهلي المرتقبة يوم الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال المجلس:"وسائل الإعلام المصرية حريصة على تدعيم القيم الرياضية الإيجابية بين الشعوب العربية، وأن تكون مدخلاً لتنمية العلاقات الإنسانية".

وأضاف "ويقدم التحية للجماهير المغربية الشقيقة التي تستقبل النادي الأهلي في مباراته مع الرجاء مساء الجمعة القادمة، لتكون مهرجاناً كروياً رائعاً لفريقين إفريقيين عريقين، يحملان شرف التمثيل المشرف للقارة الإفريقية".

وواصل "المنافسات الرياضية هي أقصر الطرق للتقريب بين الشعوب والارتقاء بأواصر الصداقة التي تربط بينها في ظل الروح الرياضية الرائعة التي تربط بين الجماهير المصرية والمغربية، والمشهود لها على مدى سنوات طويلة تجسيداً للعلاقات الطيبة بين الدولتين والشعبين".