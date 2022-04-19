منتخب الكرة الشاطئية يستدعي حسام باولو

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 17:05

كتب : رضا السنباطي

حسام باولو - الكرة الشاطئية

أوضح نادي بايونيرز المنافس في مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية المصري استدعاء منتخب الكرة الشاطئية للاعبيه حسام باولو وحمادة يحيى.

حسام باولو

النادي : بايونيرز

بايونيرز

ويستعد الفريق للمشاركة في كأس إفريقيا في موزمبيق في أكتوبر المقبل.

وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم 2023.

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ويقيم الفريق معسكرا في إبريل الجاري وآخر في مايو المقبل.

ويتصدر باولو (38 عاما) قائمة هدافي مجموعة بحري برصيد 13 هدفا.

وهو أحد أكثر من سجل في تاريخ الدوري المصري الممتاز برصيد 63 هدفا.

ومثل باولو أندية الداخلية وسموحة والزمالك والاتحاد والمقاولون العرب.

وشارك مع منتخب مصر في مباراة وحيدة.

حسام باولو منتخب مصر للكرة الشاطئية بايونيرز
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