تقرير تركي يكشف كيف يخطط فينيرباهتشة لضم النني

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

مران مصر - منتخب مصر - محمد النني

قال موقع Takvim التركي إن نادي فينيرباهتشة لا يزال يدرس التعاقد مع محمد النني لاعب وسط مصر وأرسنال.

فعقد النني (29 عاما) مع أرسنال ينتهي في يونيو المقبل، أشهر قليلة ويصبح لاعبا حرا.

وذكر الموقع أن فينيرباهتشة يدرس بيع لاعب وسطه البرتغالي ميجيل كريسبو، حتى يفسح مكانا للنني.

أخبار متعلقة
تقرير: تقليص عدد تذاكر لقاء الرجاء والأهلي جوارديولا يوضح موقف لاعبيه من لقاء برايتون ويؤكد: لا أفكر في ريال مدريد الآن الأفضل في تاريخ مصر.. ترتيب استفتاء الجمهور فقط جوارديولا يرفض الرد على أسئلة الصحفيين بشأن هالاند

اللاعب الذي ضمه النادي مطلع الموسم الجاري من إستوريل برايا البرتغالي مقابل 1.5 مليون يورو.

وأفاد أن فينيرباهتشة يخطط لبيع كريسبو بما لا يقل عن 10 ملايين يورو.

ويبدو النني أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن أرسنال مع اقتراب نهاية عقده وفي ظل قلة مشاركته في المباريات.

ولعب النني في تركيا من قبل لكن مع نادي بشيكتاش، الذي لعب له معارا من أرسنال في موسم 2019-2020.

وفي الموسم الحالي شارك النني في 10 مباريات فقط مع أرسنال.

وكان وكيل النني صرح في وقت سابق أن أندية فرنسية وإنجليزية وتركية مهتمة بالتعاقد معه.

لاعب المقاولون العرب السابق مثل منتخب مصر في 91 مباراة وسجل 8 أهداف.

بقميص الفراعنة بلغ نهائي كأس إفريقيا مرتين وشارك في كأس العالم 2018.

محمد النني فينيرباهتشة
نرشح لكم
تقرير: ليفربول يجدد اهتمامه بجوهرة برشلونة الثمينة نادي قطر يفسخ عقد الجزائري جمال بلعمري سبورت: برشلونة سيحاول بكل قوة ضم ليفاندوفسكي فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي يوفنتوس مهتم بضم إيمرسون بالميري من تشيلسي ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة بوكيتينو: باريس الأفضل لـ مبابي.. لا زلنا نفاوضه تقرير: اجتماع سري بين رايولا وبايرن ميونيخ من أجل مزراوي يبدد أحلام برشلونة
أخر الأخبار
تقرير تركي يكشف كيف يخطط فينيرباهتشة لضم النني 11 دقيقة | ميركاتو
تقرير: تقليص عدد تذاكر لقاء الرجاء والأهلي 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا يوضح موقف لاعبيه من لقاء برايتون ويؤكد: لا أفكر في ريال مدريد الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
الأفضل في تاريخ مصر.. ترتيب استفتاء الجمهور فقط ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
جوارديولا يرفض الرد على أسئلة الصحفيين بشأن هالاند ساعة | الدوري الإنجليزي
وصول بعثة الأهلي إلى المغرب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
غياب كاسيميرو ومودريتش عن ريال مدريد أمام أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
وتر أكيليس يبعد ميسي عن مباراة التتويج باللقب ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 3 محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني 4 إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين