تقرير تركي يكشف كيف يخطط فينيرباهتشة لضم النني

قال موقع Takvim التركي إن نادي فينيرباهتشة لا يزال يدرس التعاقد مع محمد النني لاعب وسط مصر وأرسنال.

محمد النني النادي : أرسنال فنرباهتشة

فعقد النني (29 عاما) مع أرسنال ينتهي في يونيو المقبل، أشهر قليلة ويصبح لاعبا حرا.

وذكر الموقع أن فينيرباهتشة يدرس بيع لاعب وسطه البرتغالي ميجيل كريسبو، حتى يفسح مكانا للنني.

اللاعب الذي ضمه النادي مطلع الموسم الجاري من إستوريل برايا البرتغالي مقابل 1.5 مليون يورو.

وأفاد أن فينيرباهتشة يخطط لبيع كريسبو بما لا يقل عن 10 ملايين يورو.

ويبدو النني أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن أرسنال مع اقتراب نهاية عقده وفي ظل قلة مشاركته في المباريات.

ولعب النني في تركيا من قبل لكن مع نادي بشيكتاش، الذي لعب له معارا من أرسنال في موسم 2019-2020.

وفي الموسم الحالي شارك النني في 10 مباريات فقط مع أرسنال.

وكان وكيل النني صرح في وقت سابق أن أندية فرنسية وإنجليزية وتركية مهتمة بالتعاقد معه.

لاعب المقاولون العرب السابق مثل منتخب مصر في 91 مباراة وسجل 8 أهداف.

بقميص الفراعنة بلغ نهائي كأس إفريقيا مرتين وشارك في كأس العالم 2018.