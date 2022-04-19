وتر أكيليس يبعد ميسي عن مباراة التتويج باللقب

سيغيب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه ضد أنجيه يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وأفاد نادي سان جيرمان عبر موقعه: "ليونيل ميسي يعاني من التهاب في وتر أكيليس".

وأضاف "ستظهر تطورات حالته في غضون 48 ساعة".

سيلعب باريس ضد أنجيه ضمن الجولة 33 من الدوري الفرنسي من أجل حسم اللقب.

فالفريق الباريسي يتصدر جدول المسابقة بفارق 15 نقطة عن مارسيليا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

وفي حالة فوزه على أنجيه ستتبقى 5 مباريات تساوي 15 نقطة مما يعني حسم اللقب إكلينيكيا.

اللقب سيكون العاشر في تاريخ سان جيرمان.

video:1

ويحسم التتويج باللقب بفارق النقاط ثم فارق الأهداف.