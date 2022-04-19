وتر أكيليس يبعد ميسي عن مباراة التتويج باللقب
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 15:03
كتب : FilGoal
سيغيب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه ضد أنجيه يوم الأربعاء بسبب الإصابة.
وأفاد نادي سان جيرمان عبر موقعه: "ليونيل ميسي يعاني من التهاب في وتر أكيليس".
وأضاف "ستظهر تطورات حالته في غضون 48 ساعة".
سيلعب باريس ضد أنجيه ضمن الجولة 33 من الدوري الفرنسي من أجل حسم اللقب.
فالفريق الباريسي يتصدر جدول المسابقة بفارق 15 نقطة عن مارسيليا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
وفي حالة فوزه على أنجيه ستتبقى 5 مباريات تساوي 15 نقطة مما يعني حسم اللقب إكلينيكيا.
اللقب سيكون العاشر في تاريخ سان جيرمان.
video:1
ويحسم التتويج باللقب بفارق النقاط ثم فارق الأهداف.
نرشح لكم
ماركا: زيارة مفاجئة قد تبقي مبابي في باريس سان جيرمان خطوة على اللقب.. باريس يفوز بثلاثية أمام أنجيه رئيس فرنسا: من الأفضل أن نقاتل ليبقى مبابي في باريس باريس يداعب لقب الدوري بإسقاط مارسيليا تقرير: الرئيس الفرنسي يتواصل مع مبابي لإقناعه بالبقاء في باريس سان جيرمان راموس يكشف الموعد المحتمل لاعتزاله كرة القدم تقرير: قطر تنوي بيع باريس سان جيرمان.. ولاية الخليفي تنتهي بعد كأس العالم الثلاثي الذهبي يلمع مجددا.. باريس يضرب كليرمون بسداسية