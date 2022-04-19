وتر أكيليس يبعد ميسي عن مباراة التتويج باللقب

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان ضد نيس

سيغيب ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه ضد أنجيه يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وأفاد نادي سان جيرمان عبر موقعه: "ليونيل ميسي يعاني من التهاب في وتر أكيليس".

وأضاف "ستظهر تطورات حالته في غضون 48 ساعة".

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سيلعب باريس ضد أنجيه ضمن الجولة 33 من الدوري الفرنسي من أجل حسم اللقب.

فالفريق الباريسي يتصدر جدول المسابقة بفارق 15 نقطة عن مارسيليا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

وفي حالة فوزه على أنجيه ستتبقى 5 مباريات تساوي 15 نقطة مما يعني حسم اللقب إكلينيكيا.

اللقب سيكون العاشر في تاريخ سان جيرمان.

ويحسم التتويج باللقب بفارق النقاط ثم فارق الأهداف.

باريس سان جيرمان ليونيل ميسي
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