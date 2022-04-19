طائرة - الأهلي يمدد تعاقده مع عبد الله عبد السلام

أعلن نادي الأهلي في بيان رسمي تمديد تعاقده مع عبد الله عبد السلام لاعب الفريق الأول بالكرة الطائرة لمدة أربع مواسم مقبلة.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن اللاعب قد وقع على عقد جديد يمتد حتى 2026.

اللاعب صاحب الـ 38 عاما يلعب مع الأهلي منذ عام 2017 في فترته الرابعة مع الفريق الأحمر.

وسبق لعبد السلام أن توج برفقة الأهلي بـ 31 لقبا كان آخرها لقب الدوري في الموسم الماضي.

وحصل الأهلي على المركز الثالث في الموسم المنقضي من الدوري المصري بعد الخسارة من الزمالك في دور قبل النهائي.