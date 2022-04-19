أنشيلوتي: مودريتش وكاسيميرو سيغيبا أمام أوساسونا.. وبنزيمة لا يحتاج للراحة

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن غياب لوكا مودريتش وكاسيميرو لاعبا الفريق عن مباراة أوساسونا.

ويلعب ريال مدريد مع أوساسونا غدا الأربعاء على ملعب الأخير في الجولة الـ 33 من الدوري الإسبناني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أرى فينيسيوس مهووسا بتسجيل الأهداف، لديه الدافع لمساعدة الفريق ويعمل بشكل جيد جدا، بالنسبة لي تسجيله للأهداف أمر مهم ولكنه ليس الأهم".

وتابع "التتويج بالدوريات الخمسة الكبري؟ لقد كنت محظوظا كفاية لأدرب أندية كبيرة لكن التتويج بالألقاب لا يجب أن يكون المعيار الوحيد لتقييم المدرب، هناك مدربون رائعون يتجنبون الهبوط".

وكشف "لوكا مودريتش سيكون أحد اللاعبين الذين سيحصلون على الراحة غدا ولن يكون معنا في المباراة".

واستمر "كاسيميرو واجه مشكلة في التدريبات هي مشكلة صغيرة ولكن لن يكون مسموحا له بأن يلعب، لكنني آمل أن يلحق بمباراة مانشستر سيتي ونفس الأمر ينطبق على ماريانو ويوفيتش".

أضاف "عندما اشترك رودريجو أمام إشبيلية جلب معه طاقته وكفائته، أسينسيو قدم أداء جيد أيضا وسجل العديد من الأهداف لذلك لا أفضل أحدهما واستمتع بكليهما".

أكمل "عندما يكون بنزيمة بخير فهو لا يحتاج إلى الراحة ليس من المنطقي عدم إشراكه لذلك سيكون معنا غدا وسيلعب بشكل طبيعي".

أتم "لا أشعر بأنني بطل الدوري، لدي خبرة كبيرة في ذلك الشعور ولكن ما زال لدينا الفرصة أمامنا للاقتراب من اللقب، وكما هو حال في جميع المباريات صحيح بانن اقتربنا من تحقيق اللقب ولكن ما زال لدينا مباريات مهمة وذاهبون غدا لنلعب على ملعب صعب جدا".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

ويحتاج ريال مدريد للحصول على 7 نقاط فقط خلال المباريات الـ 6 المقبلة من أجل ضمان التتويج بالدوري الإسباني للمرة الـ 35 في تاريخه.