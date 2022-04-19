عضو مجلس الأهلي يتقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب والأعلى للإعلام بشأن الغندور

قدم محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، وعضو البرلمان المصري، طلب إحاطة ضد الإعلامي خالد الغندور، موجها إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والمجلس الأعلى للإعلام.

وكتب الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البرلمان، عبر فيسبوك: "تقدمت للسيد رئيس مجلس النواب الموقر بطلب إحاطة موجها إلى السيد وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن ما يفعله مثيري الفتن في ظل مجهودات الدولة لعودة الجمهور ونبذ التعصب".

وأوضح "العائلة الواحدة تجد فيها مشجعين لأندية مختلفة فليس من المنطقي أن نمنح مثيري الفتن الفرصة لإشعال نار التعصب وما تابعناه خلال الساعات الماضية لا علاقة له بالرياضة ولا بميثاق الشرف الإعلامي".

وأتم "هدفنا وسط رياضي ينبذ التعصب والآراء المتطرفة ولا مكان للمتعصبين ومثيري الفتن فيه".

وأورد طلب الإحاطة ما يراه الجارحي من مخالفات ارتكبها الغندور في رأيه.

وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة الأهلي تقديم شكوى صباح الثلاثاء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور. (طالع التفاصيل)