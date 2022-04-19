مباراة غيرت مسيرتي - حسام عبد العال وسوبر ضد حازم إمام

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

حسام عبد العال النادي : دكرنس

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم ضيفنا حسام عبد العال لاعب المصري وطلائع الجيش السابق.

ويروي عبد العال المدير الفني الحالي لدكرنس في حديث لـ FilGoal.com: "في البداية شاركت كليبرو ومدافع في ناشئين الاهلي وظهير أيمن وأيسر مع الشرقية ثم الإسماعيلي وعندما انتقلت لغزل المحلة في موسم 2000-2001 شاركت في البداية ظهير أيمن ثم في وسط الملعب بعد رؤية فاروق جعفر فهو صاحب فضل كبير علي".

وتابع "مباراة غيرت مسيرتي كانت مباراة السوبر أمام الزمالك نظرا لحصولنا على وصافة كأس مصر أمام الأهلي بعد موسم أول لي مع غزل المحلة، خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر كنت أرتدي القميص 3 ونظرا لأن قميصي كان قصير من الشركة الراعية فارتديت القميص 25".

واستمر "وكان فاروق جعفر المدير الفني قد كلفني برقابة حازم إمام وتألقت في هذه المباراة تمكنت من الحد من خطورته وكنت بجوار محمود صبحي فقدمنا أداء مميز وأنتصر الزمالك بهدفين مقابل هدف ،سجل حسام حسن وحازم إمام للزمالك واكرامي عبد العزيز لغزل المحلة".

وأضاف "الفرصة الوحيدة التي سجل فيها حازم امام كانت بعد ركلة حرة وكنت متواجد في الحائط ولم أكن مراقبا لحازم وراوغ حازم امام لاعب الغزل ثم سدد في المرمى ثم حصلت على جائرة أفضل لاعب في المباراة ،هذه المباراة رغم تواجد نجوم كبيرة أبرزهم حازم إمام ولكن حصلت على جائزة الافضل وإشادة الجميع بقدراتي وكانت سببا لاستمراري ثلاث سنوات في غزل المحلة والمشاركة بجانب نجوم كبار أبرزهم عيد اللوزي فهو نجم كبير لم يحصل على حقه الإعلامي".

وأتم "أندية الدوري الممتاز نظرت إلي خلال فترتي مع غزل المحلة وضمنهم الزمال الذي انتقلت إليه في 2003-2004 ولم أحصل على فرصة جيدة فقررت الرحيل".

حسام عبد العال بدأ في ناشئين الأهلي ثم الشرقية ثم غزل المحلة واعارة للشباب السعودي والزمالك والمصري وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والمقاولون العرب والاعتزال في غزل المحلة في الدرجة الثانية