قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا.. المستويات والموعد والقنوات الناقلة وما ينتظر مصر

تقام اليوم الثلاثاء قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، والمزمع إقامتها في في كوت ديفوار.

وتقام القرعة في استوديوهات قناة سوبر سبورت في مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية، وتذاع للشرق الأوسط عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية في السابعة والنصف مساء.

ويشارك في التصفيات 48 فريقا، يتأهل منهم 23 فريقا إلى البطولة، بجانب منتخب كوت ديفوار المتأهل سلفا، ولكنه سيخوض غمار التصفيات وسيتأهل من مجموعته فريق واحد فقط.

وسيتم تقسيم الـ 48 منتخبا لـ 12 مجموعة، يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها إلى البطولة، باستثناء المجموعة التي ستضم الأفيال والتي سيتأهل فريق واحد فقط منها.

وسيتواجد في القرعة فريقي كينيا وزيمبابوي المستبعدين من قبل فيفا من أنشطة كرة القدم، ومع استئنافهما على القرار، تقرر مشاركتهما مع العلم بأنه إذا لم يتم رفع الإيقاف عنهما قبل أسبوعين من أول مباراة سيتم استبعادهما، على أن تضم المجموعة التي تضم أي منهم 3 فرق ويتأهل متصدرها ووصيفها للبطولة.

وعلى ذلك، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عدم وضع المنتخبين معا في مجموعة واحدة.

وسيتم سحب فرق المستوى الرابع أولا مع تقسيمهم على المجموعات الـ 12، وتباعا مع بقية المستويات التي تم وضعها بناء على تصنيف فيفا لشهر مارس، استعدادا للتصفيات التي تنطلق في يونيو المقبل.

مستويات القرعة

يقع منتخب مصر في المستوى الأول للقرعة، ما يعني عدم مواجهته لأي من عمالقة القارة في التصفيات، مع وجود منتخبات ينبغي الحذر منها في المستوى الثاني.

وتضم المستويات كل من..

المستوى الأول: السنغال – المغرب – نيجيريا – مصر – تونس – الكاميرون – الجزائر – مالي – كوت ديفوار – بوركينا فاسو – غانا – الكونغو الديمقراطية

المستوى الثاني: جنوب إفريقيا – كاب فيردي – غينيا – الجابون – بنين – أوغندا – زامبيا – الكونغو – غينيا الاستوائية – مدغشقر – كينيا – سيراليون

المستوى الثالث: ناميبيا – موريتانيا – غينيا بيساو – النيجر – ليبيا – موزمبيق – مالاوي – توجو – زيمبابوي – جامبيا – أنجولا – جزر القمر

المستوى الرابع: تنزانيا – إفريقيا الوسطى – السودان – رواندا – بوروندي – إثيوبيا – إسواتيني – ليسوتو – بوتسوانا – ليبيريا – جنوب السودان – ساو تومي وبرينسيبي